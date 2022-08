Ilinca Munteanu a rupt tăcerea și a vorbit despre relația pe care o are cu George Simion chiar înainte de nuntă. Într-un interviu acordat la România TV, viitoarea soție a liderului AUR a dezvăluit ce i-a făcut acesta în momentul în care a cerut-o în căsătorie.

Se pare că liderul AUR i-a pus la cale o farsă iubitei sale, astfel încât surpriza să fie una pe măsură. Cei doi se aflau în trafic, iar Ilinca Munteanu conducea, moment în care a fost oprită de polițiști în trafic.

Polițistul care a oprit-o era complice la acest lucru cu George Simion. Aceasta a fost surprinsă în momentul în care polițistul i-a spus că are un cadou pentru ea din partea liderului AUR.

George Simion i-a făcut o farsă iubitei sale

„Nu mă aşteptam la asta, să mă ceară în căsătorie, este atât de amuzant momentul în sine… Ne-a oprit poliţia, ne-a cerut buletinele, eu nu prea am treabă cu şofatul, el m-a pus să filmez, m-am gândit live pe facebook, gata, se întâmplă ceva rău. Domunul poliţist zice „Domnişoara Ilinca, din partea domnului Simion, aveţi un cadou””, a spus aceasta.

Iubita lui George Simion a rămas șocată în acel moment și nu a avut niciun fel de reacție. Ulterior, liderul AUR s-a pus în genunchi, iar asta a lăsat-o fără cuvinte. Și părinții tinerei au reacționat foarte bine, având în vedere că cei doi erau împreună de aproape trei ani de zile.

Cum a fost cerută Ilinca Munteanu în căsătorie?

„Eu în momentul acela am lăsat mâinile aşa, nu am mai avut nicio reacţie, mi-am muşcat buza atât de rău, am văzut şi poliţistul şi o maşină care ne filma, zic Doamne… Da, normal că s-a pus în genunchi. Părinţii mei au reacţionat foarte bine, normal, eu sunt lânga George din 2019, din campanie”, a mai spus Ilinca la România TV.

În ceea ce privește relația celor doi, Ilinca Munteanu susține că atunci când poate îl însoțește pe iubitul ei în deplasări, însă dacă nu este posibil, aceasta rămâne acasă. Totodată, ea a mai dezvăluit și că își dorește o familie fericită alături de liderul AUR.

„Noi plecăm împreună, mai rămân acasă, nu o să pot să fac asta la nesfârşit, dar îi dau undă verde că face foarte bine. Da, ne dorim cât mai mulţi copii sănătoşi şi perfecţi”, a mai declarat aceasta pentru sursa citată.