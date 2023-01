Ionuț Stroe, despre rotativa guvernamentală: Nu au existat discuții

Purtătorul de cuvânt al Partidului Național Liberal (PNL) a vorbit despre rotativa guvernamentală care va avea loc în luna mai a acestui an.

După ce a primit o întrebare cu privire la posibilele negocieri care ar mai putea avea loc în ceea ce privește planul stabilit inițial de către partide, Ionuț Stroe a precizat că ”acest protocol a fost o formă care, practic, a definit modul de colaborare în cadrul coaliției. A fost un angajament al partidelor asumat, nu doar la masa negocierilor, ci și în fața românilor și a dus, ceea ce cu toții își doreau la vremea respectivă, ceea ce întreaga țară și societate avea nevoie și anume stabilitate politică și, implicit, stabilitate guvernamentală și instituțională”.

”Într-un context geo-politic și economic extrem, extrem de delicat. Acum, protocolul semnat între niște părți, trebuie aplicat cap coadă, nu doar în punctele unde îți convine sau unde ești avantajat. Protocolul descrie foarte clar și bine modalitatea în care se va face această tranziție de la premier PNL – la premier PSD, în mai anul acesta și modul în care celelate Ministere o să fie ocupate de miniștrii liberali, respectiv miniștrii social-democrați.

Acum, la început, mi s-a părut că în mod ciudat a apărut această temă și, din păcate, PSD a întreținut și a deschis această discuție despre această rocadă mult prea devreme și spun mult prea devreme, pentru că mai sunt 4 luni în care această țară are nevoie de stabilitate, are nevoie de guvernare, are nevoie de eficiență administrativă”, a mai spus purtătorul de cuvânt al PNL.

Este prea devreme pentru începerea negocierilor

Purtătorul de cuvânt al PNL a fost întrebat dacă vor începe negocierile, însă acesta a precizat că este prea devreme pentru așa ceva.

”Am spus că este prea devreme și am spus că în mod ciudat să se deschidă această negocieri, pentru că orice fel de dezbatere, prelungire sau perioadă îndelungată de reașezare politcă are un anume potențial de destabilizare. Acum, evident, nu acuz pe nimeni și nimeni nu cred că își dorește să ajungem la o perioadă de instabilitate. Dar aceste mesaje, tot mai insistente, din partea PSD pentru anumite renegocieiri sau aprecieri pe care le face unul sau altul în legătură cu performanța unora duc, din păcate, la niște teme publice, care induc anumite semne de întrebare.

Cel mai important este ca toate aceste discuții, dacă și le dorește cineva, este să se poarte în mod interne și, dincolo de tentația PSD pentru anumite portofolii, că înțeleg că-și doresc foarte mult finanțele sau păstrarea Transporturilor, trebuie să-și aducă aminte că acest protocol al Coaliției a dus stabilitate, a fost făcut pentru stabilitate. Rațiunea de la care s-a pornit, la vremea respectivă, a fost stabilitatea politică și guvernamentală.

În concluzie, ar trebui respectat exact în forma în care cele trei partide l-au definit la începutul acestei Coaliții. Tocmai, pentru a minimiza riscurile, Doamne ferește, ale unor tensiuni, urmare a unor nemulțumiri sau tendințele unora de a-și păstra sau de a avea continuitate sau de a nu mai realiza ceea ce au asumat ca și obligație și trebuie să și onoreze în momentul mai 2023”, a mai spus Ionuț Stroe.

Nu au existat discuții referitoare la rotativa guvernamentală

Întrebat dacă există vreun semn de întrebare cu privire la rotativa guvernamentală, fostul ministru a spus că nu și a subliniat că nu au existat discuții pe această temă.

”Nu există niciun semn de întrebare și vă pot confirma faptul că nu au existat discuții referitoare la această rotativă. Tot ce s-a dezbătut a fost, din păcate, doar în plan public, nu în cadrul Coaliției.

De asta vă spun, sănătos, normal și decent ar fi să îți onorezi toate angajamentele pe care le-ai asumat, chit că îți convin sau nu, să te ții de un protocol care ți-a adus stabilitate, o guvernare coerentă, care ți-a fluidizat actul de guvernare și, vedeți foarte bine, că avem cifre record pentru anul trecut și, probabil, prognoze foarte bune pentru anul în curs și să nu pericliteze în niul fel acest lucru.

Singura soluție, la zi, apropo de discuțiile pe care le avem în cadrul Coaliției este această formă în care colaborăm și care este una cu rezultate foarte bune. Ar fi mare păcat să generăm o dezbatere publică, din păcate, pentru că așa a debutat, referitor la modificarea, schimburile sau tendința unuia dintre partide de a-și păstra sau pretențiile de a modifica ceea ce s-a stabilit atunci. Dacă sunt, ar fi bine să fie făcute cu decență, cu discreție, nu ca temă publică.

Chestiunea cu anticipatele mie mi se pare că este o glumă. Eu nu cred că în situația aceasta românilor le mai arde de glume de genul acesta și spun că toți cei care au construit această formă de asociere politică, numită Coaliția de guvernare, au clamat stabilitate, au clamat continuitatea unor politici și a unor decizii la care România trebuia să fie parte cu implicații extrem de serioase și pe zona de justiție – MCV și pe zona de securitate – NATO și ce se întâmpla în vecinătatea țării și pe zona economică – crizele succesive pe care le-a traversat țara anul trecut. Dacă încerci să minimizezi aceste lucruri sau să le tratezi neserios, vorbind de o posibilă perioadă de instabilitate politcă sau campanie electorală sau destrămări, cred că mergem prea departe”, mai spune el.

Este prematur avansarea de nume

Purtătorul de cuvânt al PNL a mai spus că are un nume pentru Ministerul Transporturilor, care va ajunge la liberali, doar că este mult prea devreme pentru avansarea de nume.

”Este prematur să avansez aceste nume. Atât timp cât decizia în cadrul partidului nu este luată. Ne pregătim pentru acest lucru. Este un lucru pe care îl știam din momentul formării acestei Coaliții, momentul mai 2023 ne va prinde și pe noi, dar și pe partenerii noștri, suficient de pregătiți, astfel încât să venim cu soluții clare, cu miniștrii în măsură să preia ceea ce au lucrat predecesorii lor și să ducă mai departe lucrurile bune care s-au făcut. Acum, știți foarte bine, la Justiție, Cătălin Predoiu, un ministru performant, rezultate remarcabile, fără precedent în istoria României, am fost arătați cu degetul în decursul vremii și istoria recentă a vremii este dovada acestora, istituții europene și partenerii nostri europeni, apropi de reformele din justiție, a închis un dosar extrem de important, MCV. Sunt sigur că și PSD gândește că toate aceste lucruri trebuie să continue și pregătesc deja un om, ca să revin la exemplul pe care l-ați dat dumneavoastră cu Ministerul Transporturilor, cu siguranță, o să pregătim și o să continuăm lucrurile bune.

Vreau să înlătur o idee care se tot perpetuează, nu știu dacă voit sau nu, cum că din 2023 va veni guvernarea PSD, nu, se va schimba premierul, premierul o să fie de la Social-democrați. Guvernarea o să continue pe liniile directoare pe care le-am definit la începutul acestei guvernări, programul de guvernare îl cunoaștem, nu o să vină o perioadă de guvernare PSD, o să fie o guvernare social-democrată, liberală și, respectiv, una la care și minoritatea maghiară va participa”, mai spune acesta.

De asemenea, el a mai spus ce se va întâmpla cu miniștrii liberali din acest cabinet.

”În mare masura suntem multumiti de activitatea miniștrilor noștri, nu pot sa avansez cu un răspuns foarte clar la acest lucru, cert este ca la fel cum am încercat sa oferim cea mai buna garnitura de oameni cu competente cu buna reputație in domeniile pe care le conduc si in momentul rotativei vom face acest lucru , cum la fel sper ca viitorul prim-ministru PSD-ist, Ciolacu sau nu; va fi suficient de moderat si de asezat ca si premierul Ciuca sa primeasca si sa imbratiseze propunerile venite din partea partenerilor . Ma refer la care PSD a oferit-o miniștrilor sai si domnul Ciuca nu avut nimic de obiectat la fel si viitorul prim-ministru PSD sa primeasca foarte bine propunerile noastre”, spune Ionuț Stroe.