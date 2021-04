Ionuţ Cristache, replică pentru Stelian Tănase

Ionuţ Cristache a scris marți, 27 aprilie, că îi era dator lui „Stelian Tanase” după ce „s-a împiedicat de mine săptămânile trecute”.

„Ramasesem dator cu o replica pentru Stelian Tanase, printre altele, fostul director TVR care s-a impiedicat de mine saptamanile trecute! Mare lucru n-ar fi de zis, las doar aceasta stenograma aici care vorbeste indestulator despre anvergura sa morala!

Sa nu credeti ca la conducerea institutiei publice se comporta altfel! Legendele din interior care descriu personajul poarta cu ele slugarnicii vomitive, cum bine transpar si din randurile de mai jos”, a scris Ionuț Cristache pe Facebook.

Conversația dintre Stelian Tănase și Sorin Ovidiu Vântu

„Stelian Tanase: Am si eu o intrebare la tine, delicata.

Sorin Ovidiu Vantu: Te rog.

Tanase: M-a invitat Televiziunea Romana sa ma duc duminica, la ora 09.00, la ei, la anuntarea rezultatelor.

SOV: Mi se pare normal.

Tanase: TVR1. Nu, problema este sa nu te superi tu sau Realitatea sa-mi zica…, pentru ca Realitatea nu ne-a facut nicio invitatie, sa stii.

SOV: Nu, dar chiar daca ti-ar fi facut si probabil ca urma sa-ti faca, televiziunea publica e o chestie de prestigiu.

Tanase: OK. Deci, tu esti in tema si nu esti in dezacord cu ideea asta.

SOV: Nici pomeneala! La TVR poti sa iesi cand vrei, Stelian.

Tanase: Fiind momentul asta cu miza mare, banuiam ca Realitatea vrea sa-si tina oamenii acolo, stii.

SOV: Mai, mi s-a spus ca tu te duci la TVR1 fost intrebat daca as fi de acord, m-a intrebat Catalin. Si i-am spus cum sa nu…

Tanase: Eu am cam zis ca nu ma duc, daca ma ia Realitatea, ca nu e-n regula sa plec daca sunt aici. Ei mi-au spus ca au vorbit cu tine si au vorbit si cu Sassu sau Sassu a dat telefon, nu stiu, dar oricum, era bine sa te intreb eu pe tine, e mai corect.

SOV: Sassu te-a cerut.

Tanase: Bine, e-n regula, mersi mult.

SOV: Te-a cerut si am fost perfect de acord.

Tanase: Nu, era sa te intreb eu pe tine, asa, stii, ca a vorbit cu Enache, ca a vorbit cu…

SOV: Mi se pare o chestie de mare prestigiu, tot pentru Realitatea lucrezi si acolo.

Tanase: Bine. Pai am sa spun sa scrie acolo Realizator Realitatea.

SOV: Tot pentru Realitatea lucrezi si acolo, ca noi ne distribuim.

Tanase: Da ce crezi ca o sa fie duminica?

SOV: O sa castige Geoana, Stelian.

Tanase: Sa te auda Dumnezeu!

SOV: In mod cert.

Tanase: Ca, ca aseara nu s-a prezentat foarte bine.

SOV: Da, si-a luat o m..e cu hidrantul, ce dracul. Nu ca nu s-a prezentat bine, a fost catastrofa.

Tanase: N-a fost bine pregatit.

SOV: A pierdut 1, maxim 2 procente.

Tanase: Sorin, daca ma chema sa stea de vorba cu mine o ora, sa-i fac training, sa stii ca intra bine in emisiune.

SOV: I-am spus, ma, fratele meu, i-am spus.

Tanase: Nu vreau nimic de la el.

SOV: Dar, evident, ce dracul!

Tanase: Aia din jur n-au vrut, probabil.

SOV: Iti dai seama ca e captiv la gasca, la staff-ul…

Tanase: Nu, dar eu il antrenam sa intre macar cu un mental bun si doi, sa stie cum se vede dincolo de camera, ca el crede ca ce e acolo conteaza. Conteaza ce e dincolo de camera, ce se vede prin sticla de catre Grivei”, a dezvăluit realizatorul Televiziunii Române.

