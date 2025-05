Scriitorul și istoricul Stelian Tănase privește cu pesimism spre viitorul României, după ce a aflat rezultatele primului tur al alegerilor prezidențiale. În opinia sa, în cazul în care George Simion va deveni președintele României, țara noastră s-ar putea asemăna cu Belarusul, devenind un stat caracterizat prin sărăcie, represiune și alegeri falsificate.

În fața ochilor săi, există pericolul „de a deveni gubernie rusească cu George Simion”. Totuși, el rămâne optimism, sperând că electoratul se va unifica și va merge contra lui George Simion. Ba chiar se bucură că PNL, USR și UDMR vor transfera voturi către Nicușor Dan, candidatul PRO-Occident.

„Avem un tur 2, Nicușor Dan-George Simion. În acest moment, ați văzut cum arată cifrele, dublu voturi la Simion, cum vedeți mai departe, în următoarele 2 săptămâni? Of, am stări de spirit schimbătoare, în funcție de ultimele informații pe care le culeg de pe unde le culeg.

Uneori sunt mai optimist și spun că se pleacă de la 0-0, și Nicușor Dan, într-un moment de polarizare, cum a fost și momentul cu Lasconi, dacă vă amintiți cu Georgescu, electoratul se va unifica și va merge contra lui Simion, în fața pericolului de a deveni gubernie rusească cu George Simion. S-ar putea să se întâmple un moment asemănător ca la acele alegeri, când Lasconi a scos 1.700.000 de voturi.

Altădată sunt mai sceptic și îmi spun distanța aceasta de 20 de puncte, de fapt, unul la 2, are dublu cât a obținut Nicușor Dan. Este foarte greu de recuperat și pentru că timpul este foarte scurt, sunt numai 2 săptămâni în care trebuie să organizezi, să bați toată țara, să convingi, etc, etc.

Vestea bună, să zic așa, mai de ultim moment, este că, făcând un rezumat, cine și-a anunțat suportul, sprijinul pentru Nicușor Dan – e vorba de UDMR, PNL, USR, care nu sună rău deloc. Dacă adunați ce voturi ar putea să transfere aceste partide către Nicușor Dan, este o cifră semnificativă, arată lucrurile altfel.

Într-un fel sau altul, au dat niște declarații de simpatie, că n-ar vota cu George Simion, ci mai curând cu Nicușor Dan și de la intenția de vot până la vot e un pas. Sună într-un fel mai bine. Sigur că distanța e foarte mare, ăsta este adevărul. Dacă George Simion era la 34-35 și în spatele lui, la 20-22, era Nicușor Dan, era altă discuție, dar să fii la 20 de puncte și să ai în față contracandidatul la peste 40, e o sarcină aproape imposibilă”, a explicat istoricul român la TV.