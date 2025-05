Conducerea Partidului Național Liberal (PNL) a convocat o ședință de urgență a Biroului Politic Național (BPN), luni, 5 mai 2025, la ora 16:00, pentru a discuta situația politică actuală. La baza acestei întâlniri stă un subiect delicat: eșecul lui Crin Antonescu în alegerile prezidențiale. După ce Antonescu a ratat calificarea în turul final, PNL trebuie să își redefinească strategia, iar deciziile luate în urma acestei întâlniri vor marca un moment de cotitură pentru partid.

PNL se confruntă cu o perioadă de incertitudine după ce candidatul formațiunii, Crin Antonescu, nu a reușit să ajungă în turul doi al alegerilor prezidențiale.

Rezultatele parțiale ale scrutinului din 4 mai indică o performanță modestă din partea liberalilor, iar conducerea partidului a considerat necesară o întâlnire pentru a analiza situația curentă și pentru a decide pașii următori.

De altfel, surse din interiorul partidului au confirmat că Partidul Național Liberal va susține candidatul Nicușor Dan în turul doi al alegerilor.

În urma acestei întâlniri, PNL urmează să își facă publice pozițiile privind viitorul politic al partidului și strategiile ce vor fi implementate pentru a redresa imaginea formațiunii.

În mod evident, liderii partidului sunt conștienți de impactul negativ pe care îl are acest eșec electoral și sunt hotărâți să își regăsească direcția.

Unul dintre cei mai vocali lideri din PNL, Dan Vîlceanu, care a fost dat afară din partid în anul precedent, a fost prezent la sediul central al partidului pentru a atrage atenția asupra crizei financiare în care se află organizația.

Potrivit acestuia, Partidul Național Liberal se confruntă cu datorii considerabile, în valoare de zeci de milioane de euro, iar situația financiară este extrem de complicată.

De asemenea, Vîlceanu a adus în discuție problemele administrative la nivel local, cum ar fi sediile debranșate de la utilități.

Acesta a subliniat că nu dorește să tragă la răspundere pe nimeni, dar a dorit să pună în discuție starea actuală a partidului și necesitatea unei restructurări profunde.

”Nu am venit să trag la răspundere pe nimeni astăzi, la sediul partidului, ci am venit pentru faptul că ştiam că probabil voi fi singurul care va veni astăzi la partid, atât de asumaţi sunt colegii mei care au luat deciziile în ultimii an, încât acum nu e nimeni la partid. Dar ceea ce este important este că vă spun de acum, cu siguranţă la viitoarele alegeri din partid aceste idei pe care vi le-am spus astăzi vor fi reprezentate şi vor fi concretizate într-o moţiune”, a mai declarat Vîlceanu.