Capital a stat de vorbă cu femeia de succes, pe numele său Daciana Brănișteanu despre pașii pe care i-a făcut pentru a ajunge în momentul de față unul dintre cei mai de succes medici din România, dar si despre provocările pe care le-a întâlnit de-a lungul carierei sale.

Capital: Care au fost cele mai importante proiecte implementate in ultimul an? Ce proiecte aveti pentru acest an?

Dr. Daciana Brănișteanu: „Exista mai multe proiecte in derulare, vizand fatetele multiple ale activitatii mele profesionale.

Proiectul care mi-a acaparat mare parte din timp, din energie si creativitate in acest an a fost organizarea, in calitate de presedinte a celei de-a XI a editii a Primaverii Dermatologice Iesene (PDI). Acest eveniment stiintific national cu larga participare internationala s-a pozitionat ca fiind primul eveniment dermatologic ‘face 2 face” de o asemenea anvergura din momentul declararii pandemiei. Pentru organizarea si desfasurarea acestei conferinte am recurs la intreaga mea experienta didactica, stiintifica, medicala si manageriala, ceea ce a condus, in final, la realizarea unui eveniment medical de un elitism stiintific incontestabil. Cu peste 1100 de participanti, peste 100 de speakeri consacrati si peste 100 de cursuri, workshopuri si prelegeri, PDI este deja recunoscut ca cel mai mare eveniment dermatologic interdisciplinar national. (www.pdi.ro).

Acum 11 ani am avut inspiratia de a intelege si de a contura nevoia de interdisciplinaritate concreta in dermatologie si in medicina in general. Am cristalizat conceptul mai intai in plan teoretic, apoi l-am aplicat practic prin cearea unui eveniment stiintific elitist national, PDI. Experienta internationala in formarea mea profesionala, dar si aceea de speaker international m-au ajutat sa gasesc sustinerea necesara in demersul meu de a atrage si de a convinge profesori reputati din strainatate sa devina lectori invitati ai PDI. Nu e usor sa convingi oameni importanti, cu agende foarte incarcate sa se alature unui proiect avangardist. Dar daca ai argumente solide, altruiste si convingatoare oamenii te sustin, te urmeaza in realizarea proiectului tau si devin parteneri de cursa lunga, manati fiind de aceeasi generozitate de a impartasi colegilor cele mai valoroase cunostinte si experiente practice medicale, care conduc medicina pe calea progresului. Am fost norocoasa sa ma inconjur de profesionisti de o valoare exceptionala, de la care am avut multe de invatat si care m-au ajutat sa ma slefuiesc si sa ma dezvolt. In fiecare specialitate medicala exista conferinte nationale prestigioase. Si nu e usor sa creezi designul unei manifestari stiintifice noi, care sa nu fie un “copy paste” al celor deja existente sau sa nu raspunda unor nevoi artificiale sau superficiale. Dar PDI, cu succesiunea sa anuala de cursuri, workshopuri si prelegeri a trecut cu brio proba timpului. Astazi aproape toate specialitatile medicale au preluat conceptul interdisciplinaritatii. Unii au recunoscut faptul ca sursa de inspiratie a fost PDI, altii pur si simplu au copiat ideea. Noi suntem fericiti de a fi fost deschizatori de drumuri. PDI este o poveste de succes si despre dialogul dintre generatii, la fel de bine ca si intre experti si practicieni. Studentii, rezidentii si tinerii medici aveau si au nevoie de modele medicale romanesti pe care sa le urmeze. Cand am organizat prima editie a PDI, in 2012, mai bine de jumatate dintre studentii mei, absolventi ai Facultatii de Medicina paraseau tara si practicau medicina in strainatate. Acum mai putin de 5% din ei mai pleaca definitiv din tara. Indraznesc sa cred ca si noi am avut o contributie la promovarea adevaratelor modele si valori medicale romanesti, ceea ce i-a incurajat pe tinerii medici sa ramana si sa-si construiasca o cariera in Romania. Primavara Dermatologica Ieseana a “spart” orgolii si a construit punti intre specialitati medicale atat in plan stiintific cat si prin identificarea unor culoare directe si scurte pentru pacientii ce necesita ingrijiri medicale realizate de echipe multidisciplinare. Pe scena medicala a PDI au fost sustinute peste 800 de cursuri si prelegeri de catre reputati presedinti de societati stiintifice dermatologice si medicale romanesti si internationale, lectori consacrati si practicieni de mare valoare. De aceste informatii stiintifice updatate la nivel European au beneficiat, de-a lungul celor 11 ani, peste 15000 de participanti din tara si din 15 tari.

In plan medical, unul dintre proiectele prioritare pentru mine a fost sustinerea si imbunatatirea ingrijirii pacientului dermatologic in perioada pandemiei cu SARS Cov2 , in primul rand prin reorganizarea Clinicii de Dermatologie din cadrul Spitalului Clinic CF Iasi. Am devenit sef al acestei clinici la finalul anului 2020, atunci cand Spitalul era transformat in spital suport pentru pacientii COVID pozitivi, simptomatici. Erau deja luni de zile de cand pacientii cu patologie dermatologica aveau reale dificultati in a ajunge sa fie consultati si monitorizati corect iar internarile erau limitate doar pentru urgentele dermatologice si numai intr-un numar extrem de restrans de spitale. Imediat dupa preluarea serviciului de dermatologie am reorganizat fluxul pentru internarile la zi si am dat “sfoara in tara” in randul pacientilor pe diverse canale ( mesaje, apeluri telefonice, watsapp, facebook,internet etc) ca ne-am reluat activitatea la capacitate sporita. Initiativa, sustinuta de managerul spitalului, dr Mihai Glod, a fost ca o “gura de oxigen” pentru pacienti, atat pentru cei cu patologie dermatologica cronica, cat si acuta. Am internat la zi pacienti din toata Moldova si am reusit, prin stricta organizare si respectare a normelor epidemiologice specifice contextului pandemic sa nu avem nici un focar de COVID 19 in randul pacientilor si a personalului medical. Vestea s-a raspandit cu usurinta si multi colegi dermatologi, dar si din alte specialitati medicale neimplicate direct in sectorul COVID au redeschis cabinetele pentru pacientii aflati in suferinta, cu patologii agravate si neglijate. Am dezvoltat mult in aceasta perioada teledermatologia, pe care intentionam sa o pastram ca mijloc de rezolvare rapida a pacientiolr nedeplasabili sau aflati la distanta si dupa aceasta pandemie. Acum am ajuns sa fim considerati de catre pacienti si de catre colegii nostril din Moldova si chiar din tara ca o adevarata clinica universitara, in care calitatea actului medical dermatologic si respectul si empatia fata de bolnavi sunt elemente definitorii ale activitatii noastre. Multi pacienti cu patologii grave sau rare si-au gasit salvarea in clinica noastra. Muncim mult si in domeniul cresterii nivelului educatiei medicale dermatologice in Romania, deficitara inca si mare consumatoare de timp si de resurse emotionale si financiare. Sper ca proiectul propus de managerul Spitalului CF de mutare a sediului clinicii intr-un spatiu mai mare si modern sa primeasca finantarea necesara si sa devina realitate in viitorul apropiat. In acest fel, atat pacientii, cat si studentii la medicina si rezidentii de dermatologie vor beneficia de conditii la standarde europene.

In plan stiintific in acest an am reusit, alaturi de colectivul meu exceptional de rezidenti si de colegi sa publicam 10 articole in prestigioase reviste internationale de specialitate, indexate in bazele de date internationale. Am muncit mult pentru cresterea vizibilitatii international a dermatologiei roamanesti prin participarea la sustinerea de prelegeri stiintifice in echipa cu reputati speaker internationali, experti in domeniul psoriazisului, a dermatitei atopice si a bolii venoase cronice, patologii dermatologice frecvente si foarte impovaratoare pentru pacienti. Sunt onorata de invitatia pe care am primit-o si in acest an de la boardul EVF de a fi speaker in sesiunea didactica la Meeting-ul Forumului Venos European ( European Venous Forum) de la Venetia,la finele lunii iunie. Tot in cadrul acestui congres international voi fi prezenta ca speaker, alaturi de renumiti profesori chirurgi vasculari din SUA, Italia, Brazilia si Columbia intr-un simpozion pe tema bolii venoase cronice, lucru care ma onoreaza si ma obliga in acelasi timp sa mentin extrem de ridicat nivelul prezentarilor stiintifice. Vein Inception Programme este un alt program international la care am fost invitata sa particip, alaturi de un grup restrains si prestigious de experti din toata lumea.”

Capital: Care au fost cele mai mari provocari pe le-ati avut de-a lungul carierei si cum le-ati rezolvat?

Dr. Daciana Brănișteanu: „Am devenit ceea ce sunt astazi si ca urmare a unor lectii de viata pe care a trebuit sa le invat.

Lectia nr 1: Viseaza cat mai inalt si lupta pentru visurile tale!

Am terminat facultatea in toamna anului 1991, la mai putin de 2 ani de la evenimentele din dec 1989. Toate planurile de viitor ale generatiei noastre de medicinisti fusesera rasturnate: repartitia conform notelor de absolvire a Facultatii de Medicina, stagiatura, examenul de intrare in specialitate….Se deschisesera si noi perspective: cariera universitara prin organizarea examenului de preparator universitar. Eram fascinata de dermatologie. Timpul intre examenul de licenta si examenul de preparator era doar de cateva saptamani. Tematica pentru cele doua examene era complet diferita. Ma intrebam daca sa indraznesc sa visez atat de sus eu, care veneam dintr-un targ de provincie, fata de profesori de istorie fara nici o traditie medicala. Toata viata mea invatasem cu pasiune. Rezultatele de pana atunci erau promitatoare: sefa de promotie din clasa a 1a pana intr-a 12 a, rezultate foarte bune la examenele din facultate. Dar oare era de ajuns ca sa accezi in lumea academica? M-am inscris la concurs dupa ce toata vara am invatat peste 10 ore pe zi, in timp ce marea majoritate a colegilor nostri sarbatoreau la mare absolvirea facutatii. Tematita de concurs era grea si asocia intraga carte de dermatologie predata in anul VI de facultate cu subiecte pentru examenul de rezidentiat. Bibliografia era veche, depasita ca informatie si redactata defectuos.

Examenul in sine a fost foarte dificil. Dar si mai dramatic a fost atunci cand am realizat ca prezenta mea la acel concurs era incomoda pentru unii, existand deja un candidat favorit care se pregatea in clinica pentru acest post de un an. In prima mea zi de munca profesorul, sef de clinica, care ma cunostea din facultate aproape m-a trimis la plimbare, spunandu-mi ca nu are la cunostinta sa existe un angajat cu numele meu in disciplina. Desi stia ca eu obtinusem prin concurs cinstit postul. Dar am ramas si am ajuns profesor in aceeasi disciplina!

Recomandarea mea pentru cei mai tineri: nu abandonati visele voastre la primul obstacol intalnit in cale! Lucrurile cu adevarat valoroase in viata se obtin cu perseverenta si multa munca. Pentru marea majoritate a oamenilor. Si cu incredere ca exista un drum sub soare pentru fiecare.

Asadar, am luat acel concurs si am inceput sa tin stagii studentilor de avul VI la medicina, care erau doar cu un an mai mici decat mine. Nu a fost usor, dar a fost si este pentru mine fascinanta munca cu aceste ” creiere” medicale.

Aproape la fiecare promovare in cariera am avut piedici mai mici sau mai mari. Au fost oameni care au incercat sa-mi impiedice dezvoltarea din invidie, rautate sau frustrare,sau doar pentru ca era in puterea lor sa o faca. Dar au fost si Oameni care m-au ajutat sa imi urmez drumul firesc, in conformitate cu efortul depus si cu performantele profesionale obtinute. Si acestia din urma au fost mai multi si mai puternici. Si pe aceasta cale doresc sa le multumesc si sa le promit ca voi perpetua, atat cat imi va sta in putinta, aceasta normalitate. Imi sustin cu toata energia colegii din clinica si din tara in efortul lor de a performa si de a avansa in cariera didactica si medicala. Sunt inconjurata de cadre didactice tinere, care nu vor mai trebui sa treaca prin “furcile caudine” pentru a avansa. Trebuie doar sa fie perseverenti, demni de titlul didactic si extrem de bine pregatiti profesional. Si foarte dedicati acestei nobile profesii.

Lectia nr.2 Alege sa investesti in tine pentru a deveni cea mai buna varianta a ta, nu pentru a intra in competitie cu altii!

A face doctoratul in Romania astazi pare a fi un lucru realizabil, cu pretul unei pasiuni dublata de munca asidua si aspiratie catre inovatie si progres. In anii ’90 a finaliza un doctorat de calitate in medicina era aproape imposibil. Fara internet, fara acces la informatie stiintifica de inalta calitate si fara laboratoare de cercetare consecrate era imposibil sa obtii rezultate de calitate pentru un doctorat. Asa ca m-am zbatut sa ajung in Franta, mai exact la Lyon, in 1995, pentru a face un studiu cat mai complet al lituraturii de specialitate in aneea vulgara, tema mea pentru doctorat. Aveam lotul de pacienti pentru studiu dar nu aveam mijloace moderne de investigatie si nici resurse terapeutice actualizate, care acum sunt prezente in toate farmaciile din Romania. Am adus tratamente din Franta pentru loturile mele de pacienti si tot acolo am identificat si care sunt directiile de cercetare pe care va trebui sa le urmez la intoarcerea in tara. Si am finalizat cu bine doctoratul! A fost nevoie de mare sacrificii, dar am reusit. Daca eu am putut, cu siguranta exista multi altii ca mine care pot reusi daca isi doresc cu adevarat acest lucru!

In 1996 am obtinut o bursa de studii AFSA ( Attestation de Formation Specialisee Aprofondie) in Dermatologie a Universitatii de Medicina Lyon 2 din Franta. Bursa am obtinut-o in urma unui interviu si a unor recomandari ale unor profesori din Lyon, cu ocazia unui stagiului de o luna intr-un spital privat din Lyon, desfasurat in iulie 1995. Era la distanta de 4 ani de la terminarea facultatii si de la incadrarea mea ca si cadru didactic la UMF “Grigore T.Popa”, Iasi. Am plecat in Franta in timpul concediului meu de maternitate, cu fetita care avea 2 luni si jumatate si cu sotul meu, oftalmolog. Altfel nu as fi putut pleca sa studiez in strainatate deoarece sefa disciplinei nu mi-a dat acordul de a face acest AFSA. Am trait timp de un an de zile dintr-un singur salariu modest, acela al sotului meu. Am avut noroc ca fetita a fost acceptata la cresa spitalului, unde avea conditii foarte bune si la un pret modest. In acel an universitar am invatat ca doar infruntandu-ti temerile si complexele ( medic roman cu o diploma de studii inca nerecunoscuta la acea vreme in UE, cu posibilitati financiare minime) poti sa-ti descoperi si sa actionezi in conformitate cu adevarata ta valoare, care sa fie recunoscuta si de ceilalti. M-am supraspecializat in anatomie patologica cutanata, cazuri rare dermatologice si tehnici de varf in dermatologie. Am primit oferta de a ramane in Franta cu intreaga familie. Am refuzat si m-am intors in tara, intr-o clinica cu resurse mai mult decat modeste si cu un sef care nu agrea ideea de a ma intoarce” scolita” din Franta. M-am intors cu visul de a contribui la dezvoltarea unei scoli moderne de dermatologie in Romania. Pe care l-am infaptuit si continui sa-l infaptuiesc si astazi. Astazi, la aproape 30 de ani distanta, rezidentii mei sunt incurajati din prima zi sa performeze, sa creada in ei si sa se specializeze in strainatate.Sa se intoarca in tara sa profeseze o dermatologie de performanta. Pentru ei acest pas nu mai este un vis, ci un lucru firesc in formarea lor. Iata cat de frumos pot evolua lucrurile!”

Capital: Care este reteta succesului pentru compania din care faceti parte?

Dr. Daciana Brănișteanu: „Pasiune in tot ceea ce fac, dublata de responsabilitate, munca asidua, un sentiment profund de dragoste si de respect fata de cei din jur si puterea de a visa si de a trece peste obstacole. In profesia noastra e nevoie de multa inteligenta emotionala, de putere de sacrificiu si de constientizarea faptului ca trebuie sa dai un exemplu personal desavarsit celor pe care ii conduci si care iti doresti sa te urmeze.”

Capital: Cum arată programul dumneavoastră zilnic?

Dr. Daciana Brănișteanu: „Incerc sa rascumpar timpul, sa-i dau valoare maxima, sa-mi aleg cu grija bataliile ce merita a fi purtate si sa am doar scopuri nobile in viata, oricate sacrificii ar presupune acest demers.

Sunt matinala, nu-mi place sa pierd noptile si nici sa irosesc timpul. M-am antrenat, de-a lungul anilor, sa indeplinesc mai multe sarcini in acelasi timp, am o mare putere de concentrare si o atentie distributiva foarte buna.

Ma trezesc in jurul orei 6 in timpul saptamanii si imi incep ziua acordandu-mi un ragaz de a medita si a ma ruga. Pana plec spre spital raspund la mailuri sau imi pregatesc cursurile sau prezentarile din acea zi. Odata ajunsa la spital timpul zboara. Fac vizita la pacienti in fiecare zi, cu foarte rare exceptii justificate. Imi fac timp sa vorbesc cu fiecare pacient si cu fiecare medic, asistenta sau infirmiera care imi solicita ajutorul. Incurajez discutiile si colaborarea cu colegii din alte clinici sau discipline. Sunt preocupata de relatia stransa cu reprezentatii din industria farmaceutica are vin spre noi cu noutati pentru bolnavi.

Merg la cursuri si la stagiile cu studentii si cu rezidentii cu aceeasi placere si pasiune cu care fac prezentari la congresele nationale sau internationale. La pranz iau masa cu copiii mei sau cu toata familia ori de cate ori se iveste ocazia. Nu de putine ori am business lunch uri. Nu ma plang aproape niciodata de programul meu.

Dupa amiezile sunt la clinica mea privata, “Derma Lux”, unde am bucuria de a profesa dermatologia la cele mai inalte standarde atat datorita dotarilor din clinica, cat si datorita faptului ca acolo pacientii nu au, de obice, restrictii financiare in realizarea celor mai performante metode de diagnostic dermatologic si nici in efectuarea celor mai noi si mai eficiente terapii. E o oaza de liniste, de eleganta si de professionalism aceasta clinica pentru mine si pentru bolnavi. ( www.dermalux.ro).

In dupa amiezile cand nu merg la “Derma Lux” fac prezentari pentru colegii dermatologi la conferinte locale, nationale sau internationale.

Sunt si dupa amieze in care ies in oras cu fata mea, Catalina, luam masa impreuna, ne plimbam si facem shoping, totul presarat cu discutii pline de caldura si de substanta. Si dupa amieze pe care le petrec cu baiatul meu, George, mai rare dar foarte placute. Dupa amiezile petrecute cu sotul meu sunt, din fericire, din ce in ce mai dese si pline de activitati care ne pasioneaza pe amandoi. Nu sunt formale, ci pline de dragoste si de respect reciproc. Cred ca ne completam si ne sustinem foarte bine unul pe celalalt. Armonia si dragostea in familie reprezinta, de departe, o premiza esentiala in obtinerea succesului si a multumirii in viata!

Ajung acasa destul de tarziu seara, iau masa cu familia, petrecem timp de calitate impreuna. Aceste momente sunt vitale pentru sanatatea mea fizica si sufleteasca. Fara ele nu as putea exista ca om. Am lungi discutii cu sotul meu si cu copiii mei, ajunsi si ei adulti frumosi si responsabili. Imi aleg cu grija filmele si documentarele la care ma uit seara. Sunt nu doar o sursa de relaxare, ci si una de ancorare in realitatea concreta internationala si de construire a unei culturi generale. Incerc sa dorm la timp, dar se intampla sa ma prinda zorii incercand sa finalizez articole, cursuri sau prezentari stiintifice.

Weekend urile sunt pentru familie si prieteni. Si pentru conferinte si congrese…”

Capital: Aveti hobbyuri care ar putea fi evidentiate?

Dr. Daciana Brănișteanu: „Imi place sa ascult muzica buna si sa cant. Imi plac descinderile in natura in orice anotimp. Citesc ori de cate ori am ocazia. Dansez cu placere. Imi ingrijesc cu sotul meu gradina care este foarte frumoasa, cel putin in viziunea noastra. Imi plac discutiile cu oameni inteligenti si buni. Imi plac eleganta si frumosul in toate formele lor de exprimare. Imi place sa invat cat mai mult, in cat mai multe domenii. Iubesc arta. Imi place sa fiu femeie, mama si sotie. Iubesc oamenii pentru ca sunt creatia lui Dumnezeu. Sunt si vreau sa raman o slujitoare a binelui si a luminii in aceasta lume.”

Capital: Care credeti ca este reteta succesului pentru a ajunge o femeie de succes?

Dr. Daciana Brănișteanu: „Am fost onorata dar si surprinsa de nominalizarea mea in lista femeilor de succes. Inca nu stiu sa raspund la aceasta intrebare, nu m-am gandit suficient de mult si de profund la ea. Promit sa revin cu un raspuns atunci cand il voi avea. Exista oare retete diferite pentru femeile de succes, fata de barbatii de succes?”

Capital: Cum v-ati caracteriza intr-o singura fraza?

Dr. Daciana Brănișteanu: „O femeie binecuvantata cu o familie minunata si norocoasa sa faca in viata ceea ce ii place, cu bucurie, cu pasiune si cu recunostinta.”

Capital: Ne puteti indica un dicton care sa va defineasca?

Dr. Daciana Brănișteanu: „NIHIL SINE DEO. In tot ceea ce fac in viata personala, in cea profesionala si sociala!”