Ion Ţiriac propune măsuri DRACONICE! Ce ar face miliardarul dacă ar fi preşedintele României

Cel mai bogat dintre români spune că oamenii nu au încredere în cei care îi conduc şi tocmai de aceea, în drumul lor spre bunăstare, nu ezită să încalce legea.

Dacă ar fi preşedinte, afirmă Ţiriac, atunci ar face "tabula rasa" şi ar propune ca, începând din ziua următoare, cei care vor încălca legea să suporte sancţiuni dure.

„Astăzi, noi nu am reuşit după 28 de ani să avem o cultură care ne-ar trebui. Românul... sunt mulţi, eu am colegi de-ai mei, cu facultatea făcută şi tot, care zic: Ce a făcut guvernul pentru mine, de ce aş plăti eu taxe? Ai plăti taxe pentru că asta e legea. Eu, dacă aş fi preşedinte, aş face tabula rasa, aş da o lege marţială că toate dosarele s-au terminat, toată treaba, dar, de mâine începând, dacă nu îţi faci datoria, îţi tai degetele. Şi am lua-o de la capăt. Eu am o Constituţie, român fiind, am o Constituţie bine făcută pe care trebuie să o respect. Nu o respect, vine justiţia şi taie degetele de la a la z”, a spus, la Digi 24, Ion Țiriac.