AUR susține ferm că nu este obligatoriu ca băncile să crească dobânzile

„Nu este obligatoriu să ridicați dobânzile”, a spus, marți, Ioana Ramona Bruynseels, coordonator politici publice în cadrul partidului politic AUR, care a reamintit că majorarea dobânzii de politică monetară nu înseamnă automat că trebuie să crească dobânzile la creditele pe care le au persoanele fizice și persoanele juridice din România. Ba mai mult, aceasta a provocat băncile din România să reziste fără să crească ratele oamenilor.

„Provocare pentru băncile din România: rezistați fără să creșteți ratele românilor! Nu mai taxați oamenii fără milă! Azi, BNR a ridicat dobânda de politică monetară cu 0.25%.

Dvs, bancherii, știți că acest lucru nu înseamnă automat că trebuie să creșteți dobânzile la creditele pe care le dați către populație și firme. Știți că nu întotdeauna vă împrumutați de la BNR și că pe piața din România există lichiditate. Așadar, într-un moment greu pentru oamenii acestei țări, pentru clienții voștri, într-un moment de încercare pt noi toți, vă adresez un apel la solidaritate și onestitate!

Credeți că se poate să renunțați la un nou câștig care pentru voi înseamnă doar puțin mai mult profit însă pentru oameni poate să însemne adevărate drame? Nu este obligatoriu să ridicați dobânzile, știți foarte bine!”, a scris, marți seară, Ioana Ramona Bruynseels pe contul ei de Facebook.

BNR a majorat rata dobânzii de politică monetară la 7%

Postarea sa a fost făcută la doar câteva ore distanță după ce Banca Națională a României (BNR) a anunțat că a majorat rata dobânzii de politică monetară, rata dobânzii pentru facilitatea de creditare și rata dobânzii la facilitatea de depozit.

Marți, 10 ianuarie 2023, consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României (BNR) a hotărât să majoreze rata dobânzii de politică monetară la nivelul de 7,00% pe an, de la 6,75% pe an, începând cu data de 11 ianuarie 2023.

De asemenea, se va majora rata dobânzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) la 8,00% pe an, de la 7,75% pe an, și va crește rata dobânzii la facilitatea de depozit la 6,00%, de la 5,75% pe an, începând tot cu data de 11 ianuarie 2023. În schimb, vor fi menținute nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în lei și în valută ale instituțiilor de credit.