Sebastian Burduja a anunțat, de asemenea, reluarea proiectului hidrocentralei cu acumulare prin pompaj Tarniţa-Lăpusteşti.

Ministrul Energiei a adăugat că investițiile atrase în sistemul energetic național în ultimul an au fost de 13,6 miliarde de euro în fonduri nerambursabile, depășind toate investițiile realizate în toți anii de după 1989.

„Realitatea tristă este că timp de trei decenii statul român a investit extrem de puţin în sistemul energetic naţional. În ultimul an, am reuşit să atragem 13,6 miliarde de euro pentru sector, bani europeni nerambursabili.

El a menționat că în aceste zile prețurile la energie au fost mari din cauza producției insuficiente, deoarece România a pierdut jumătate din capacitatea de producție din 1989 în aceste trei decenii.

De asemenea, spune Burduja, nu avem acces la o capacitate de interconectare suficientă, fiind lucrări majore în desfășurare în Ungaria și alte țări. Hidrocentrala de acumulare prin pompaj Tarnița-Lăpuștești nu este încă finalizată și abia în ultimul an au început să fie încurajate investițiile în stocare.

„Imediat după preluarea mandatului de ministru, constant am arătat că stocarea e prioritatea zero a sectorului energetic naţional. Ce am făcut într-un singur an? Din PNRR am alocat 80 milioane de euro pentru schema pentru stocare, din care anticipăm că vom încheia contracte pentru 1.800 MW stocare. P

roiectele sunt în evaluare şi anticipăm semnarea contractelor în septembrie a.c. Este un apel pe care l-am salvat şi reluat prin discuţii succesive cu Comisia Europeană, susţinând constant că nu suntem de acord cu propunerile anterioare privind renunţarea la această investiţie din PNRR.

Din Fondul pentru Modernizare avem pregătită o nouă schemă de finanţare, de până la 300 de milioane de euro, câte 150 de milioane pentru anul acesta şi anul viitor, care vor însemna încă minimum 3.000 MW stocare – urmează să lansăm în toamna aceasta, imediat după obţinerea aprobărilor de la Comisia Europeană”, a precizat ministrul.