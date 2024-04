Care au fost „atuurile” care v-au ajutat sa aveti o astfel de evolutie?

Tenacitatea si ambitia de a reusi in actiunile pornite si asumate si nu in ultimul rand pasiunea. Tot ceea ce fac fac cu pasiune, atat in viata privata cat si in viata profeionala. Mereu am fost pasionat si pasional.

La inceput de drum am avut indrazneala de a visa un lant hotelier romanesc, apoi drumul meu a fost materializarea acestui vis. Desi este un business majoritar propietate de familie, am urmarit mereu sa functionam pe criterii si premise corporatiste, si asta ne-a ajutat la evolutia companiei in cei 33 ani.

In plus, pe langa ideea de afacere profitabila, ma mandresc ca am reusit sa polarizez o echipa nucleu in jurul visului meu care a devenit si visul lor.

Care sunt principiile de la care nu faceti rabat?

Incerc sa nu fac rabat, intre altele, de la: profesionalism, pasiune si corectitudine. Si lista ar putea continua fara vreo ierahizare.

Care considerati ca au fost principalele 3 puncte de cotitura din evolutia lantului hotelier?

In primul rand unirea sub o singura palarie a 5 hoteluri in urma procesului de privatizare (Bucuresti, Cluj, Sibiu, Tg Mures si Constanta) si cuprinderea sub aceasta palarie a altor societati ce detineau hoteluri (in Arad, Oradea, Drobeta si Suceava).

Apoi, un pas important in evolutie a fost branduirea hotelurilor din portofoliu, distinctia lor dupa numar stele si brand, stabilind astfel si standarde si proceduri de lucru. Am lansat si primul brand national de 2 stele Hello Hotels, care a fost o realizare de care suntem foarte mandri. Un produs de 2 stele corect, care a schimbat perceptia ca 2 stele este ceva rau pentru un hotel.

Al treilea moment important in evolutia noastra a fost, mai recent, renuntarea la contractul de management cu grupul Accor.

A existat tentatia unui moment de exit – cand, in ce context?

Nu neaparat.

Pasiunea si energia depusa in acesti ani trag balanta, Exit-ul nu poate fi numai tentatie, el presupune decizii majore si de o alta natura, pentru care nu sunt inca pregatit.

Avem continuitate pe piata, cand altii au renuntat noi ne-am incapatanat. Aici au fost langa mine colegii mei. Am trecut impreuna prin multe momente mai putin placute sau foarte placute și chiar suntem foarte aproape unii de ceilalti. Acum modelam generatiile tinere carora le transmitem puterea familiei, pasiunea si ambitia de a merge mai departe.

Ar mai fi de adaugat faptul ca intotdeauna un anumit pret oferit poate conta in luarea unor decizii, dar cum spuneam, sunt multe aspecte pe langa pret. Situatia mediului nostru de business vanzarea unui lant hotelier este mult mai dificila decat a unui hotel individual.

Care sunt zonele de interes pentru dezvoltarea business-ului Continental Hotels in urmatoarea perioada?

Daca ne referim la zone de interes teritorial atunci evident raspunsul este ca dorim sa fim prezenti, la nivel national, cel putin cu un brand al nostru (MyContinental 3* sau Forum Continental 4*) in orice oras resedinta de judet cu peste 200 mii locuitori. Daca vorbim de zona de interes de leisure sau business ne intereseaza mai degraba a doua orientare, spre “business”.

Daca ne referim la zona de interes investitional, va declar din experienta noastra actuala (cu tot riscul ‘deranjului’ pe care-l voi face, dar asumat din experienta avuta) ca in afara de Oradea toate celelalte incercari (ultimele Brasov si Iasi) ne-au lasat un gust amar in legatura cu interesul fata de Investitori. Atitudini rigide, evocate in legatura cu interpretarea unor legislatii, decizii administrative extrem de birocratice si neaplicabile, promovarea unor logici si imaginatii extrem de retrograde bazate mai degraba pe interpretarea proprie si nu decurgand din semantica (sensuri ale cuvintelor folosite) reglementarilor.

Cat de mult va afecteaza impredictibilitatea legislativa?

Si mai mult decat impredictibilitatea legislativa ne afecteaza chiar Legislatia in vigoare. “Hazardul” cu care este produsa de Legislator si promulgata apoi spre a fi aplicata, fara Norme de Aplicare in destul de multe cazuri, ne pun in situatia dificila de a o aplica. Sau cu Norme promulgate greoaie si greu de conciliat cu Legea insasi. Cel putin in intelegerea noastra. Aplicare ne-egala (da, ne asumam) sau “usor” diferita in diversele judete unde functionam.

Dna Mirea, sunteti de peste 30 de ani implicata in business-ul hotelier, nu va atrage ideea revenirii la dragostea dintai – creatia vestimentara? Cat de dificila a fost trecerea de la un domeniu in care creativitatea primeaza la cel al strategiei si dezvoltarii unui lant hotelier de dimensiunea Continental?

Desi am terminat Arhitectura prima dragoste a fost pictura. Am profesat-o 11 ani la Combinatul Fondului Plastic pe panza si tesaturi creand independent Vestimentatie.

La “chemarea” Familiei am abandonat arta plastica si m-am reintors la Arhitectura avand realizari cu care ma mandresc. Am rebranduit unele hoteluri precum Grand Hotel Continental, Forum Sibiu, Forum Oradea, Forum Arad, Forum Bucuresti, Forum Constanta, MyContinental București, MyContiental Sibiu. Partea cea mai dificila, dar si provocatoare sunt modernizarile pe care le facem la diverse perioade de timp, pentru că, pe ceea ce avem deja aducem elemente de noutate si utilitate, conform noilor cerinte ale turistilor. Dificultatile au fost majore, uneori chiar nu vedeam solutia, dar eu iesit. In plus, dupa fiecare proiect, urmaresc indeaproape respectarea calitatii in momentul exploatarii.

Nostalgia satisfactiilor perioadei de creatie vestimentara, imi mentine in continuare intrebarea legata de comparatia cu satisfactiile realizarilor ca Arhitect.

Ce pot să mai spun este că latura creativă mi-o hrănesc și prin campaniile de comunicare pe care le pregătim ocazional. Viitoarea campanie va crea o complicitate intre angajati si oaspetii nostri, o familiaritate prin care cei care pun in miscare hotelul, dicteaza beneficiile. In plus, are si un insight local caruia i-am dat un twist pozitiv, este despre cum #stiupecineva te poate ajuta in viata, ceea ce mi se pare destul de inedit pentru comunicarea din zona hoteliera. O lansam in curand, asa ca tinem aproape.

Din perspectiva pozitiei pe care o detineti si a experientei acumulate, cum estimati evolutia industriei hoteliere din România, comparativ cu cele din alte tari din fostul bloc comunist, care au trecut prin etape similare?

As spune de la bun inceput ca a fost una din industriile care a fost cel mai rapid privatizata. Modalitatile si procedurile de privatizare au lasat de dorit fiind facute haotic, prin reglementari echivoce, conditionari extrem de superficiale fata de preturile de vanzare de catre Stat, uneori ridicol de mici.

Mi s-a parut mai degraba ca se doreste scaparea de o povara pe fondul cand toata lumea dorea sau se simtea capabila sa fie ‘hotelier’.

Acest proces a condus la creionarea unei premise de competitivitate care s-a indarjit dar si s-a deteriorat pe masura incapacitatii noastre de a reglementa Industria Ospitalitatii pe criterii de profesionalism si corectitudine asumata.

A urmat etapa de asimilare a industriei hoteliere cu cea de real estate pe fondul accumularilor in piata de capital (mai degraba de cash) care s-a materializat prin investitii la moda – intr-un Hotel.

A urmat apoi trezirea la realitate. Un Hotel nu este neaparat real estate (un yield asigurat). Un Hotel inseamna servicii prin urmare resursa umana (si nu numai) implicata in asigurarea calitatii.

Nu numai hardware ci si software.

De aici lucrurile s-au incurcat.

Criza apoi Pandemia. 2 din 10 angajati din Industria Ospitalitatii au devenit istorie. Coroborat cu alte dificultati am ajuns in acest Prezent.

Fara sa am informatii comparative detaliate, cred insa, ca intreg Blocul Estic a trecut intr-un fel sau altul prin aceleasi etape.

Situatia actuala ne arata ca ei (majoritatea) au fost mai inspirati in solutiile alese decat noi.

Mai exista potential de crestere pe piata locala?

Piata depinde de Turisti. Romani sau straini.

Un Hotel, mai multe Hoteluri sub un brand, pot atrage turisti prin calitate servicii si pret cat si prin actiuni de promovare proprii si/sau atrase asa cum lucram si noi acum la o noua campanie de comunicare ai carei protagonisti sunt chiar angajatii nostri, care le vor oferi vizitatorilor discount-uri surpriză și alte beneficii extra.

Atat putem face noi.

Chestiunea potentialului de crestere a pietei turistice romanesti este legata de promovarea Destinatiei ROMANIA, coroborat cu dezvoltarea si cresterea economiei (turismul de afaceri), promovarea geografica si culturala a tarii, dezvoltarea infrastructurilor noastre de toate felurile (turismul de agreement).

Povestea tinutului mioritic original si neagresat de o modernitate excesiva cred ca mai poate fi inca promovata daca adaptam criteriile de marketing de pana acum. Poate pe domeniul specificului national care fara indoiala ne deosebeste de altii: obiceiuri si mancaruri traditionale, traditii si sarbatori specifice (chiar si religioase), legende bine povestite si vandute, etc.

Dar trebuie sa fim foarte atenti cum ne deosebim. Toata lumea face acelasi lucru.

Diferenta este ca in alte parti tratarea potentialul turistic este o chestiune de prioritate nationala.

Nu si la Noi.

Care sunt principalele provocari cu care va confruntati in prezent?

Legislatie nepredictibila, birocratica, uneori greu de inteles (tradusa ‘mot a mot’ din legislatia UE), facuta pe masura intereselor imediate ale statului si a vajnicilor sai reprezentati, Bugetarii.

Lipsa de Finantare, nu pentru ca nu ar exista bani ci pentru ca nu exista stimuli, garantii, asigurari, etc.. Celebrele Studii de fezabilitate pe 10 ani cu care am fost invatati in industrie la sustinerea unei anumite investitii sunt cel putin o gluma de intentie, acum. Cate sunt ipotezele pe care sa le poti lua in considerare in constructia unui astfel de studiu care sa ramana neschimbate pe urmatorii 10 ani ?

Eliminarea birocratiei administrative prin asumarea de raspundere a Administratiei Locale. Ce va spune o durata de 2-3 ani de zile ca sa promovezi un PUD / PUZ nemai vorbind de obtinerea unei Autorizatii de Construire si a zecilor de avize (unele aberante fara legatura cu subiectul – aviz SRI pentru o Sigla Hotel) care ti se cer pentru o astfel de actiune. In anii 2000 – 2010 luam decizia cumpararii unui teren apoi a proiectarii Hotelului, obtinerii AC si realizarea Investitiei respective totul in max 24-26 luni.

Nevoia de promovare a Destinatiei Romania.