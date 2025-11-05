Reporter: DAAS Epta România a inaugurat recent primul său Training Center pentru tehnicieni frigotehniști din România. Ce v-a motivat să demarați acest proiect?



Ciprian Gherghe: Ne-am confruntat cu o nevoie tot mai mare de personal calificat și cu lipsa unor programe de formare practice în domeniu. Prin acest centru, ne dorim să oferim un mediu de instruire complet, care combină teoria cu practica, și să consolidăm pregătirea profesională a echipelor noastre. În plus, vrem să construim un reper național și un model de bune practici pentru industria de refrigerare.

Reporter: Ce diferențiază acest centru de alte programe de formare?



C.G.: În primul rând, este primul centru privat de acest tip din România, cu o investiție de peste 500.000 de euro. Oferim cursuri hands-on pe echipamente reale, de la instalații frigorifice cu agenți naturali până la panouri electrice și vitrine „best in class” dezvoltate de Epta. În plus, vom integra tehnologii emergente, precum realitate virtuală și augmentată, pentru a transforma instruirea într-o experiență interactivă și memorabilă.

Reporter: Cum sunt structurate programele de training?



C.G.: Avem patru niveluri: de la începători la specialiști. Grupa maximă este de 8 persoane, pentru a asigura o atenție individuală și feedback constant. Programul combină sesiuni teoretice, practice și de soft skills, iar fiecare participant este evaluat zilnic și săptămânal. În prima fază, cursanții sunt angajați DAAS, dar ne dorim să deschidem centrul și către licee, universități și parteneri din industrie.

Reporter: Ce rol joacă tehnologia în procesul de formare?



C.G.: Este esențială. Pe lângă echipamentele tradiționale, folosim soluții digitale de tip LineON și SwitchON și platforme de telemonitorizare. VR și AR vor permite simulări de intervenții și diagnosticări complexe, reducând riscurile și accelerând învățarea. Este o abordare modernă, necesară într-o industrie care se schimbă rapid.

Reporter: Cum sprijină centrul tinerii și carierele lor în domeniu?



C.G.: Colaborăm cu licee tehnologice și universități pentru a atrage tineri în meserii tehnice, oferind instruire de calitate și acces la tehnologie de top. Vrem să construim o punte între educație și industrie și să transformăm frigotehnica într-o opțiune de carieră stabilă și atractivă.

Reporter: Care sunt cele mai mari provocări pe care le întâmpinați în formarea tehnicienilor?



C.G.: Lipsa personalului calificat și complexitatea tehnologiilor sunt principalele provocări. Instalațiile moderne sunt integrate cu IoT și sisteme de automatizare, iar echipele trebuie să fie mereu pregătite pentru schimbările tehnologice. În plus, dezvoltăm soft skills pentru relația cu clienții, astfel încât intervențiile să fie eficiente și relația să fie consolidată.

Reporter: Cum vedeți impactul centrului asupra companiei și industriei?



C.G.: Este un pas strategic. Pe termen lung, vom crește calitatea serviciilor noastre, vom asigura retenția personalului calificat și vom contribui la profesionalizarea întregii industrii. De asemenea, acest centru sprijină dezvoltarea regională a Epta Group, poziționând România ca hub de excelență în telemonitorizare și servicii tehnice.

Reporter: Ce abilități considerați esențiale pentru un frigotehnist de succes?



C.G.: Curiozitate tehnică, dexteritate, capacitate de diagnosticare și adaptabilitate la noi tehnologii. În plus, abilitățile de comunicare și modul de interacțiune cu clienții sunt critice. Îmbinăm pregătirea practică cu soft skills, pentru ca fiecare tehnician să fie complet pregătit.

Reporter: Cum evaluați succesul primelor serii de cursanți?



C.G.: Evaluăm constant progresul prin teste practice și teoretice. Prima serie ne ajută să ajustăm programele și să ne asigurăm că următoarele serii vor beneficia de o instruire optimizată. Succesul se măsoară atât prin competențele dobândite, cât și prin capacitatea participanților de a aplica cunoștințele în teren.

Reporter: Ce perspective vedeți pentru DAAS Epta România în următorii 10 ani?



C.G.: Ne dorim să consolidăm Training Center-ul ca model de excelență națională, să dezvoltăm parteneriate educaționale și să investim în tehnologii inovatoare, inclusiv IoT și machine learning. DAAS va fi un hub regional de excelență, un deschizător de drumuri în industrie și un catalizator pentru dezvoltarea profesională a noii generații de tehnicieni.