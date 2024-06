Interdicții pentru ofițerii pensionați: premierul Marcel Ciolacu cere reguli clare după scandalul Coldea-Dumbravă

În urma scandalului ce îi implică pe generalii (r.) Florian Coldea și Dumitru Dumbravă, premierul Marcel Ciolacu a subliniat necesitatea impunerii unor reguli stricte care să interzică foștilor ofițeri SRI să ofere consultanță politică sau în domeniile gestionate anterior pentru o anumită perioadă după pensionare. Premierul a subliniat că aceste măsuri sunt esențiale pentru a preveni conflictele de interese și pentru a proteja integritatea instituțiilor statului.

Schimbări propuse

Marcel Ciolacu subliniază necesitatea de a stabili reguli stricte pentru ofițerii din instituțiile de securitate, astfel încât aceștia să nu poată desfășura activități de consultanță politică sau în domeniile pe care le-au gestionat imediat după părăsirea funcției.

Ciolacu sugerează că aceste reguli ar putea fi integrate în contractele semnate de ofițeri la începutul carierei lor. Concret, în momentul în care un ofițer părăsește funcția, ar trebui să existe o perioadă de interdicție în care acesta nu are voie să ofere consultanță în domeniul său de activitate. Scopul acestei măsuri este de a preveni utilizarea informațiilor și influenței acumulate în timpul serviciului activ pentru a obține avantaje personale sau politice după retragere.

Premierul subliniază că, în final, această reglementare ar trebui realizată printr-o lege, fiind cea mai corectă și eficientă metodă de implementare. El sugerează că un cadru legislativ stabilit prin consultări cu toate instituțiile relevante, fie în cadrul Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT) sau printr-o inițiativă parlamentară, ar fi cea mai potrivită abordare pentru a asigura claritatea și aplicabilitatea acestor reguli.

„Poate prin contractele pe care le semnezi când eşti ofiţer în interiorul instituţiei, să fie nişte reguli foarte clare: în momentul în care părăseşti funcţia, nu ai voie o perioadă de timp să faci consultanţă politică sau în domeniul pe care l-ai gestionat. La un moment dat trebuie reglementat. Cel mai corect ar fi printr-o lege. Un cadru legislativ în care să vorbeşti cu toate instituţiile, eu nu văd alt cadru decât CSAT. Ori parlamentul să cheme toate instituţiile şi apoi să legifereze, în ultimă instanţă,” a declarat Ciolacu la Prima News.

DNA și acuzațiile de corupție

Pe 24 mai, DNA a anunțat că Florian Coldea și Dumitru Dumbravă, alături de alte persoane, au fost puși sub control judiciar pe cauţiune, cu interdicția de a părăsi teritoriul țării. Aceștia sunt acuzați de trafic de influență și spălare de bani. Procurorii au stabilit că în perioada martie 2023 – aprilie 2024, inculpații ar fi pretins de la omul de afaceri Cătălin Hideg suma de 700.000 euro plus TVA, ulterior redusă la 600.000 euro plus TVA, pentru a interveni asupra magistraților în dosarul său penal.

Ciolacu evidențiază necesitatea unor acțiuni decisive pentru a preveni repetarea unor situații similare cu cele din scandalul Coldea-Dumbravă. Premierul subliniază că nu contează cine este implicat – fie că e vorba de Florian Coldea, Popescu sau Georgescu – esențial este ca astfel de incidente să nu se mai repete.

Ciolacu atrage atenția asupra faptului că astfel de cazuri afectează grav instituțiile de stat, atât în ceea ce privește imaginea publică, cât și funcționarea internă. Practic, el sugerează că încrederea în instituțiile statului este subminată de astfel de scandaluri de corupție și trafic de influență, iar acest lucru nu poate fi tolerat. El a adăugat că aceste practici ar putea fi considerate trădare dacă foștii ofițeri folosesc informațiile la care au avut acces în scopuri personale.

„Ceva trebuie să se întâmple. Nu contează că îl cheamă Coldea, că îl cheamă Popescu, că îl cheamă Georgescu, important e să nu se mai întâmple aşa ceva, pentru că instituţia în sine are de suferit, şi ca imagine, şi în interiorul ei,” a spus Ciolacu.

În contextul măsurilor luate de DNA, premierul a evidențiat necesitatea unor reglementări stricte pentru a preveni repetarea acestor situații.