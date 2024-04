Orașul din Europa care pune interdicţie la îngheţată. Decizia care a revoltat turiștii

SURSA FOTO: Dreamstime

Un oraş celebru din Europa, care atrage foarte mulţi turişti an de an, are probleme cu „viața de noapte sălbatică”, spun autorităţile locale. Iată ce soluţie, considerată extremă de mulţi, s-a găsit pentru a asigura liniştea localnicilor pe timpul nopţii.