După ce în presă s-a scris despre faptul că Liviu Dragnea a cerut să nu-i mai fie asociată imaginea cu partidul APP, cei doi politicieni au venit cu mai multe mesaje unde s-au atacat reciproc. Vineri Ștefănescu a venit cu alte detalii cu privire la colaborarea pe care a avut-o cu Liviu Dragnea.

„E timpul să va explic motivul relației mele tensionate cu Liviu Dragnea! Și să vă cer iertare, în mod public, pentru că în ultimii ani am susținut și am spălat de păcate vechi și noi, un mic monstru! Dar am sperat că acest om se va schimba radical, va ieși din siajul sistemului coldisto-securist în care s-a bălăcit cu maximă plăcere, că va renunța la minciuni, la maniera lui toxică de a-și „înjunghia” politic, pe la spate, aliații, camarazii, oamenii nevinovați! M-am înșelat! Și asta o spun eu, răspicat si clar, eu cel care i-am stat alături când era abandonat de toți. Unii au avut dreptate să o facă, recunosc și asta!”, a declarat Codrin Ștefănescu.

Acesta susține că i-a iertat lui Dragnea toate derapajele si toate mizeriile pe care i le-a făcut de-a lungul anilor

„I-am iertat lui Dragnea participarea sa activă la întrunirile șefilor sistemului toxic. I-am iertat mesele, chefurile și șprițurile cu Maior, Coldea, Kovesi și alții. La modul în care s-a gudurat pe lângă aceste personaje, la tăieri de porci cu ei, în casele lor conspirative, la cadourile în Opus One către Coldea, la poziția ghiocelului adoptată de el în fața acestor demoni.

Asta, în timp ce eu, Olguța Vasilescu, Șerban Nicolae, Liviu Pop, Orlando Teodorovici, Liviu Plesoianu, spărgeam ecranele televizoarelor în lupta noastră ÎMPOTRIVA acestui sistem nenorocit! În timp ce noi vorbeam de abuzuri, de protocoale secrete între Parchete și SRI, despre dosare fabricate la comandă, despre anchete și arestări dirijate tocmai din acest cerc ocult. În care el era prezent!”, a explicat Ștefănescu.

Politicianul a recunoscut că a încercat să-l pună într-o lumină favorabilă pe Dragnea, în timp ce acesta era închis

„Doi ani i-am stat alături cât a fost închis. Executat tot de ai lui, ca să știți exact! Doi ani în care l-am dat exemplu pozitiv, am găsit explicații publice la tv pentru cele de mai sus, am „aruncat” pe el toate cele bune și am omis să răspund la cele rele. Doi ani în care am luat sute de mii de înjurături pentru el, doi ani în care am fost amenințat, presat, îndosariat! Și n-am dat înapoi! Pentru că de acolo, din închisoare, unde mergeam regulat să-l vizitez, mi-a garantat/jurat/asigurat ca se va schimba. Și că a luat o mare țeapă de la tovarășii lui din sistemul coldist. M-a mințit!”

Politicianul a recunoscut că a făcut o greșeală în toate acțiunile de a-l susține pe Liviu Dragnea și își cere scuze de la „românii adevărați pentru greșeala de a crede în schimbarea radicală a unui scorpion.”.