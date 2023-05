Bucureștiul este pregătit pentru iarna viitoare?

Deși suntem abia în luna mai, majoritatea bucureștenilor se întreabă deja cât de friguroasă va fi iarna viitoare și dacă se vor mai confrunta sau nu cu întreruperi de căldură și apă caldă.

„În primul rând că, după mulți ani în care a fost tot mai rău, din iarnă în iarnă a fost ceva mai bine. Deci, iarna pe care tocmai am trecut-o a fost mai bună din punctul de vedere al serviciului, decât iarna precedentă și mai bună decât…

Vă aduc aminte că în primul an de mandat, deci în iarna 2020 spre 2021, înainte de Crăciun, a fost o uriașă avarie și jumătate din București n-a avut căldură în plină iarnă vreo două săptămâni.

Am avut în iarna care a trecut, cea mai friguroasă lună a fost februarie și funcționarea a fost foarte bună, în sensul că am avut zile întregi în care n-am avut avarii și toată lumea a avut căldură.

Cu apa caldă, în fine, au mai fost lipsă de parametri. E o boală grea care necesită timp pentru a fi rezolvată”, a declarat, vineri dimineața, Nicușor Dan într-un interviu acordat pentru Radio România Actualități.

Ce se va întâmpla cu centralele de apartament?

Potrivit spuselor sale, autoritățile române au mărit numărul de kilometri, ajungând la 32 în ultimul an, iar anul acesta se vor deschide vreo 20 de șantiere, spre deosebire de cinci-șase care au fost anul trecut. În plus, a fost montată acea centrală, provizoriu, fiind pentru prima oară când se pune o centrală în zona Titan, după Revoluția din 1989.

„Deci, noi am avut, așa cum era sistemul construit, am avut două centrale mari în sud, două centrale mari în vest și două centrale mari în nord-est, la care am renunțat, din păcate. Și acum, prima oară am pus această centrală provizorie la Titan, a fost gata în jur de 1 februarie, dacă-mi aduc bine aminte, și ea a echilibrat foarte bine sistemul și asta a ajutat ca în februarie să funcționeze mai bine.

Anul ăsta vrem să – și deja am făcut toate formalitățile, chiar azi la ora 12:00 avem o întâlnire cu producătorii de centrale – vrem să mai mutăm 20 de centrale mai mici pe puncte termice, care sunt capete de rețea”, a explicat Nicușor Dan.

Referitor la centralele de apartament, primarul general a spus că: „E decizie individuală, însă pentru mine, ca primar, vreau să spun că noi avem în momentul de față, deservim 550.000 de apartamente.

Pentru aerul din București ar fi o catastrofă ca 550.000 de apartamente să treacă de la încălzirea centralizată, unde ai niște CET-uri la marginea orașului, cu niște turnuri înalte de la care, în fine, factorii de poluare se duc în afara orașului, la centralele de apartament.”