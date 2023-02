O înregistrare video cu picioarele agitate ale lui Vladimir Putin a făcut furori pe internet, după luni de zile de speculații cu privire la starea sa de sănătate.

Clipuri de la o întâlnire între Putin și omologul său belarus Alexander Lukașenko l-au arătat pe liderul rus mișcându-și constant picioarele, stârnind reacții care au variat de la batjocură la diagnostic medical.

„Acesta este codul Morse?”, a scris pe Twitter consilierul ucrainean pentru afaceri interne Anton Geraschchenko, alături de clipul cu picioarele lui Vladimir Putin, care până sâmbătă fusese vizualizat de peste 4,7 milioane de ori.

Utilizatorul Twitter Luis da Cruz a făcut și el haz de mișcările, scriind că Putin a încercat să transmită mesajul că „băieți, îmi place să dansez Rock’n’Roll american!”.

Dar au apărut și diagnostice ale mișcărilor, cum ar fi cea a postului de știri Visegrad, care a scris pe Twitter, alături de video, „se pare că ceva nu este în regulă”.

Utilizatorul Twitter Tendar, care are 140.000 de urmăritori și care împărtășește frecvent informații actualizate despre Ucraina și Rusia, a scris pe Twitter că Putin a avut o „problemă continuă de a-și controla picioarele și brațele”, în timpul întâlnirii cu Lukașenko.

„Acest om este bolnav din punct de vedere medical. Războiul pierdut de Rusia va accelera, cu siguranță, înrăutățirea stării sale”, a afirmat acesta.

Un alt utilizator Twitter a scris că „atunci când se află în Rusia, picioarele sale sunt întotdeauna sub o masă sau un birou și ține masa sau un stilou pentru a ascunde tremuratul… este expus în acest scaun, așa că nu-l poate ascunde”.

Utilizatorul Adin din Crimeea a sugerat că, având „grijă de un tată care a murit cu Parkinson, pot atesta că pare a fi în stadii incipiente mai târzii”, adăugând: „Indiferent dacă este agitat sau bolnav, nu este un comportament normal pe scena mondială”.

El a postat şi filmarea integrală, care poate fi văzută mai jos.

For those saying it’s edited video, here is original. Whether restless or medical, it’s not normal behavior on world stage. 7 years cared for father that died with Parkinson’s. I can attest it looks like later early stages, but you be the judge. pic.twitter.com/TUtnvyFZVG

— Adin of Crimea (@AdinOfCrimea) February 17, 2023