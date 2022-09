Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf au ajuns la secția de poliție! Cei doi au început să se bată

Realitatea Plus a anunțat, în această seară, că Laurențiu Reghempf și Anamaria Prodan au avut o discuție aprinsă în timpul după-amiezii, iar la un moment dat au început să se bată. Antrenorul de fotbal susține ferm că Anamaria Prodan l-ar fi lovit.

În prezent, cei doi se află la Secția de Poliție din Snagov. Laurențiu Reghecampf le-a spus polițiștilor că a doua sa soție l-ar fi plesnit, însă Anamaria Prodan susține ferm că ea ar fi fost lovită de antrenorul de fotbal. Polițiștii încearcă să lămurească situația, efectuând verificări chiar la această oră.

Potrivit Gazetei Sporturilor, cei doi nu au încetat cearta nici când au ajuns la Secția de Poliție din Snagov, disputa continuând chiar și în fața organelor legii. La scurt timp, și-a făcut apariția acolo o ambulanță.

Anamaria Prodan a depus plângere penală împotriva lui Laurențiu Reghecampf

Vă amintim că, joi după-amiază, surse judiciare au declarat pentru știripesurse.ro că Laurențiu Reghecampf a fost audiat la Serviciul Economic din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Ilfov. Nici până acum nu se cunosc detalii legate de motivele audierii sale.

Anamaria Prodan a făcut o plângere penală pe numele său. Ea a spus că el a sustras mai multe bunuri comune ale familiei. Vedeta a precizat că își dorește ca acest divorț să se finalizeze cât mai repede.

„Acestea sunt problemele familiei pe care sper și mă rog la Dumnezeu să le închidem, cu cât mai repede cu atât mai bine. M-am săturat să facem deliciul presei de atâția ani. Reghe nu realizează acest lucru pentru că a fost ușor în mintea lui să-i construiesc o asemenea imagine, un asemenea nume și o asemenea carieră. Eu însă știu cât m-am chinuit 15 ani!

Sper să vină să divorțăm că deja este prea mult de când mă rog de el să închidem acest circ. Este fericit, are o nouă familie, are un contract în străinătate, nu avem de ce să stăm legați unul de altul. Normal că știu unde sunt bunurile familiei. Am avut ceva timp să aflu. Dar, repet, problemele acestea sunt ale familiei mele și sper să le rezolv urgent!

Dacă vrea să-și viziteze copilul este bine venit, dacă nu, la fel. Nu este problemă. Bebeto s-a obișnuit în doi ani să nu-l vadă, deci este la latitudinea lui dacă vrea să-l vadă sau să-l ajute! Eu, Anamaria Prodan, am mers mai departe, mi-am învățat lecția și am hotărât să nu mai vorbesc despre nimic din viața mea! Eu și copiii mei vrem sa terminam mai repede acest divorț și să uităm de absolut tot!

Sper ca acest nou copil al lui și amanta să-l convingă să divorțeze și să închidă toate aceste procese pe care singurel le-a deschis fără nici un temei și fără nici un rost! Să fie foarte clar! Este bine venit să-și vadă și sa-și ajute băiatul! Dacă despre fete a declarat că nu-s ale lui, este ok! Fetele l-au iubit și îi vor păstra o amintire frumoasă a vremurilor de mult trecute.

La fel îmi învăț toți cei trei copii să îi păstreze această amintire frumoasă a celor 16 ani petrecuți împreună! Multumesc mult și vă rog să ne întrebați de alte lucruri de acum înainte, nu despre Reghecampf!”, a declarat vedeta, în cadrul unui interviu acordat pentru Click!.