Anamaria Prodan a spus adevărul despre bărbatul misterios din pozele ei: „Este prietenul meu”

Joi, 22 septembrie 2022, Anamaria Prodan a dezvăluit cine este bărbatul misterios cu care se afişează adesea pe reţelele de socializare. Se pare că Ibrahim Ashary este doar amicul ei, nu iubitul ei. Cei doi sunt vecini și se înțeleg bine, de aceea au decis să își deschisă o clinică privată în România.

„Ibrahim este prietenul meu. Domnul doctor îmi este foarte, foarte bun prieten, am discutat să deschidem o clinică în România. Bebe și toți prietenii mei îl cunosc pentru că avem același anturaj, locuim în același loc, ne vedem zilnic, mâncăm zilnic, facem planuri zilnic. Este căsătorit, are copii. Îmi este foarte drag, îl iubesc pentru tot ceea ce este și este un om minunat, dar eu când pun o poză am niște hashtaguri. Dacă spun „my friend” înseamnă prietenul meu.

Dacă zic „my love”, înseamnă că este vorba de cu totul și cu totul altceva.Am spus că iubesc, dar nu am spus niciodată ce iubesc. De exemplu, îmi iubesc viața, îmi iubesc prietenii. Adică niciodată nu am spus și nu o să mă fac de râs combinându-mă cu un playboy, cu un stripper, cu un om însurat. Valorile mele sunt altele, valorile mele sunt perfecte. Eu nu fac asta să arăt lumii sau încă actualului meu soț că sunt mai bună decât el pentru că eu sunt mai bună”, a explicat vedeta.

Anamaria Prodan este singură! Vedeta vrea să încheie rapid divorțul de Laurențiu Reghecampf

Anamaria Prodan a mărturisit că momentan nu se află într-o relație amoroasă, ci așteaptă cu nerăbdare să se încheie procesul de divorț dintre ea și Laurențiu Reghecampf.

„Sunt singură! Am trei numere de telefon pline, dar trebuie să fiu un om liber. Se fac doi ani de când mă rog cu cerul și cu pământul că vreau să divorțez, la notar, fără să știe nimeni.(…) Nici nu știu când e procesul, m-am detașat de tot și avocații mei se ocupă de restul”, a dezvăluit Anamaria Prodan, în cadrul unui interviu acordat pentru WOWBIZ.

În ultima perioadă, Anamaria Prodan a postat mai multe fotografii pe contul ei pe Instagram în care se afla la brațul unui renumit medic din Dubai. Văzând cum radiază de fericire în acele poze, fanii ei au considerat că bărbatul respectiv este noul ei partener de viață.

Vizibil deranjată de zvonurile care au apărut în presă și în mediul online, Anamaria Prodan a spus, anterior, că relația ei cu Ibrahim Ashary este strict amicală. Vedeta a ținut să precizeze că ea nu s-ar afișa niciodată la brațul unui bărbat însurat deoarece nu vrea să își distrugă imaginea pe care a construit-o cu greu și nu vrea să își facă copiii de rușine.

„Mi se pare jenant. Am declarat eu că am iubit? Am pus la descrierea pozelor ”lovemyfriend” (n.r. îmi iubesc prietenul)… asta înseamnă că e iubit? Eu am acasă trei copii de vis pe care nu pot să-i fac de râs umblând cu un bărbat însurat. Sunt Anamaria Prodan. Nu mă fac de râs. Numele mi l-am clădit greu în mulți ani.

Nu apar cu bărbați însurați, nu-s amantă de meserie, nici nu am să fiu cât trăiesc. Nu mă arată lumea cu degetul, iar bărbații nu schimbă impresii între ei despre mine. Nu mă confundați! Eu sunt Anamaria Prodan. Unica”, a explicat Anamaria Prodan, în cadrul unui interviu acordat pentru Antena Stars.

Ibrahim Ashary este un medic arab, specializat în chirurgie plastică. Acesta locuiește în Dubai. El a urmat cursurile de la University of Tubingen, din Germania. Este cunoscut ca fiind unul dintre cei mai buni chirurgi care se ocupă de rinoplastie și lifting facial. Acesta se mândrește cu dezvoltarea unei noi tehnici, denumită „Ashary Thread Lift Technique”, o soluție de înfrumusețare foarte râvnită în prezent în întreaga lume.