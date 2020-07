Legea a fost adoptată de Parlament după introducerea unui amendament de către senatorul PMP, Vasile Cristian Lungu. Autorul amendamentului cere interzicerea activităților care răspândesc în școli și universități teoria sau opinia identității de gen, punând accentul pe faptul că nu vrea ca băieții care se prezintă drept fete să poată folosi dușurile și băile destinate persoanelor de sex feminin și nici ca aceștia să participe la competiții sportive pentru fete.

„Propunerea mea legislativă a izvorât dintr-o experiență pe care am trăit-o personal în SUA, în mediul academic de acolo, unde am fost educat. Scopul meu a fost să previn o astfel de aberație, dacă îmi permiteți, în școlile din România și să îi protejăm pe elevii din România de experiența pe care eu am trăit-o în SUA”, a transmis pentru pentru Europa Liberă senatorul PMP.

Impunerea unei condiții de interzicere

„Prin prevederile nou introduse, considerăm că legea criticată are caracter discriminatoriu și afectează dreptul fundamental privind accesul la învățătură”, spune Iohannis, care este de părere că legea „condiționează accesul la educație prin impunerea unor constrângeri în manifestarea unei teorii/opinii expres prevăzută prin lege, atât pentru beneficiari, cât și pentru furnizorii de educație.

Considerăm că, prin impunerea unei condiții pentru interzicerea, în unitățile de învățământ, a activității în vederea răspândirii teoriei sau opiniei identității de gen, anume aceea ca această teorie/opinie să fie înțeleasă ca un concept diferit de sexul biologic și că cele două nu sunt întotdeauna aceleași, legea dedusă controlului Curții Constituționale este de natură să determine excluderea din sfera beneficiarilor dreptului la educație pe aceia care ar dori studierea teoriei/opiniei identității de gen, circumstanțiată însă, în mod subiectiv, de către legiuitor, în funcție de modul în care aceasta este înțeleasă.

Norma în cauză are ca efect aplicarea sa arbitrară, condiționată de modul subiectiv în care destinatarii normei pricep o anumită teorie/opinie, fiind interzise de la studiere acele activități care au un anumit scop, cel al răspândirii unei teorii/opinii a identității de gen, dar numai cea înțeleasă într-un anumit fel. Însă, în acest mod, dispozițiile nou introduse prin legea criticată nu-și găsesc nicio justificare obiectivă și rezonabilă. (…) Instituirea nu echivalează cu satisfacerea nevoii de protecție a valorilor sociale.

Întrucât instituie o normă care este de natură să determine restrângerea dreptului la liberă exprimare, prin aceea că aplicarea sa se realizează în funcție de criteriul subiectiv al exprimării unei anumite teorii/opinii. Echivalează cu instituirea unei cenzuri a opiniilor/teoriilor în cercetarea teoretică pe tema identității de gen. Acest lucru reprezintă, de fapt, impunerea unui anumit rezultat, a unei cunoașteri deformate în ceea ce privește materia identității de gen”, se mai arată în sesizarea făcută de Klaus Iohannis.

Efectul probabil al acesteia ar putea fi ca prin norma criticată să se impună ce anume se poate studia în centrele/unitățile de învățământ, în concret, ce teorii/opinii pot fi studiate în cadrul programelor de învățământ/studii sau de cercetare, fapt ce interferează cu dispozițiile care consacră autonomia universitară. (…) Acțiunea Parlamentului, prin adoptarea legii supuse controlului de constituționalitate, reprezintă o ingerință în activitatea de organizare a studiilor universitare și, deopotrivă, o încălcare a autonomiei universitare”, spune Iohannis.