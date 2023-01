„Anul acesta a început pe 24 februarie. Fără prefeţe şi preludii. Devreme. La ora 4. Era întuneric. Era gălăgie. A fost greu pentru mulţi şi înspăimântător pentru unii. Au trecut 311 zile. Încă poate fi întuneric, gălăgie şi complicat pentru noi.

Dar cu siguranţă nu ne va mai fi niciodată frică. Şi nu ne va fi niciodată ruşine. A fost anul nostru. Anul Ucrainei. Anul ucrainenilor”, și-a început mesajul liderul de la Kiev.

„Ne-am trezit pe 24 februarie. Într-o altă viaţă. Fiind un alt popor. Alţi ucraineni. Primele rachete au distrus, în sfârşit, labirintul de iluzii. Am văzut cine ce era. De ce sunt capabili prietenii şi duşmanii şi, cel mai important, de ce suntem capabili noi”, a adăugat acesta.

„Am depăşit panica. Nu am fugit, ci ne-am unit. Am depăşit îndoielile, disperarea şi frica. Am crezut în noi înşine şi în puterea noastră”, a spus Volodimir Zelenski.

„Acest an poate fi numit un an de pierderi pentru Ucraina, pentru întreaga Europă şi pentru întreaga lume. Dar este greşit. Nu ar trebui să spunem asta. Nu am pierdut nimic, ci ne-a fost luat. Ucraina nu şi-a pierdut fiii şi fiicele – aceştia au fost luaţi de criminali. Ucrainenii nu şi-au pierdut casele – acestea au fost distruse de terorişti. Nu ne-am pierdut pământurile – au fost ocupate de invadatori. Lumea nu a pierdut pacea – Rusia a distrus-o”, a mai spus el.

Volodimir Zelenski a vorbit și despre momentele cele mai grele ale războiului, care au lăsat urme adânci în inimile ucrainenilor.

„Acest an ne-a lovit în inimă. Am plâns cu toate lacrimile. Toate rugăciunile au fost spuse. 311 zile. Avem ceva de spus despre fiecare minut”, a spus acesta.

„Şi e imposibil să ierţi. Dar este posibil să câştigi”, a adăugat el.

Volodimir Zelenski îi încurajează pe ucraineni

„Ne-am ridicat în picioare pentru că a existat ceva care ne-a făcut să mergem mai departe: spiritul nostru”, a mai spus liderul de la Kiev.

Mai departe, președintele ucrainean l-a amintit compatrioților săi de victoriile obținute în cele zece luni de război: apărarea Kievului, Harkov, Mikolaiv, Ceornobaivka, Insula Şerpilor, HIMARS, podul Antonivski, podul Crimeea, Neptun, crucişătorul Moskva, Izium, Balaklia, Kupiansk, Herson.

„Şi ne rugăm ca să fie Kreminna şi Svatove, Melitopol, tot Donbasul, Crimeea”, a adăugat Zelenski.

„Vreau să vă spun tuturor: Ucraineni, sunteţi incredibili! Vedeţi ce am făcut şi ce facem! Cum ne-am sprijinit unii pe alţii şi statul. Toată lumea este importantă în război. Cine deţine o armă, volanul unei maşini, cârma unei nave sau a unui avion, un bisturiu sau un indicator. Oricine se află în spatele unui laptop, cine conduce o combină, un tren.

Cine se află la un baraj rutier şi la o centrală electrică. Jurnalişti şi diplomaţi, lucrători de utilităţi şi salvatori. Toţi. Cine lucrează. Cine studiază la o universitate sau la o şcoală. Şi chiar şi cei care abia învaţă să meargă”, şi-a încurajat el compatrioţii.

Ucraina nu se va preda

Liderul de la Kiev a dat de înțeles că Ucraina nu se va preda și va continua să lupte împotriva agresiunii rusești.

„Vreţi credinţă şi speranţă? Amândouă sunt de mult timp în forţele armate (ucrainene) (…) Dorinţa de lumină? Este în fiecare dintre noi, chiar şi atunci când nu există electricitate”, a spus Zelenski, făcând referire la bombardamentele masive efectuate de către Rusia asupra infrastructurii energetice ucrainene.

Totodată, președintele ucrainean a spus că țara sa se va alătura Uniunii Europene și va deveni și membră NATO.

„Ni s-a spus să ne predăm. Am ales contraatacul! Ni s-a spus să facem concesii şi compromisuri. Ne alăturăm Uniunii Europene şi NATO”, a continuat Zelenski.

„Există ceva care ne poate speria? Nu. Există cineva care ne poate opri? Nu. Pentru că suntem cu toţii împreună. Pentru asta luptăm”, a adăugat el.

„Nu ştim cu siguranţă ce ne va aduce noul an 2023. Dar suntem pregătiţi pentru orice”, a mai spus președintele ucrainean.

În încheiere, Volodimir Zekenski a urat poporului ucrainean victoria în fața Rusiei.

„Au mai rămas câteva minute până la Anul Nou. Vreau să ne urăm tuturor un singur lucru – victoria. Şi acesta este lucrul principal. O singură dorinţă pentru toţi ucrainenii. Fie ca acest an să fie anul întoarcerii. Revenirea poporului nostru. Soldaţii – la familiile lor. Prizonierii – la casele lor. Refugiaţii – în Ucraina lor”, a declarat el.

„Fie ca noul an să aducă toate acestea. Suntem gata să luptăm pentru asta. De aceea, fiecare dintre noi este aici. Eu sunt aici. Noi suntem aici. Voi sunteţi aici. Toată lumea este aici. Noi toţi suntem Ucraina”, a conchis liderul de la Kiev.