Florin Salam a fost dat afară la o nuntă din Craiova

După ce fanii lui Florin Salam au aflat întreaga poveste, aceștia au sărit în apărarea sa, spunând că acelea erau semne vizibile de oboseală, nu de alcool sau substanțe interzise.

Se poate vedea cum Florin Salam stă cu microfonul la gură preț de câteva secunde, dar fără a începe să cânte. Acesta a început să facă câteva dedicații, însă vocea îi era extrem de răgușită. Vizibil deranjat de atitudinea artistului, nașul l-a luat pe acesta și l-a condus în casă, acolo unde Florin Salam s-a odihnit câteva minute.

„Du-te înăuntru, acolo, până îți revii și, după aia, cânți. Păi ce facem aici? Stai de trei ore și nu cânți nimic?”, i-a reproșat nașul.

Care a fost reacția lui Florin Salam după ce a fost dat afară de la nuntă?

După filmulețele virale de pe internet, artistul a decis să facă și primele declarații despre situația în care a fost pus la acest eveniment. Acesta susține că așa este vocea lui după ce se trezește. Pe lângă asta, artistul a ținut să precizeze că nu îl deranjează gurile rele și oricâte lucruri rele ar apărea despre el, va rămâne în continuare în top.

„Cam așa se aude Florin Salam când abia se trezește… În fine, puteți să vorbiți cât vreți și cum vreți. Tot nr. 1 sunt peste toți. Și pentru voi, care v-am distrat și încântat atâta timp. Când nu mai puteți de invidie, așa sunt eu când mă trezesc’, a spus Florin Salam pe TikTok.

Solistul a postat un mesaj emoționant pe rețelele de socializare

Cu cava timp în urmă, cântărețul a postat un video pe rețelele de socializare, în care le transmite fanilor un mesaj emoționant, prin care îi îndeamnă la toleranță, iubire și unitate, dar și să își îndrepte brațele către cei nevoiași, care trebuie protejați.

„Vă salut pe toți cei care sunteți alături de mine. Îi salut și pe cei pe care nu am apucat să îi cunosc. Îmi salut toată familia. O parte din familie, o parte mare din familia mea poate nu o văd de mult timp pentru că am meseria așa natură și stau departe de ei, ca să muncesc și să le aduc o pâine acasă. Asta e viața…Trebuie să pierdem ceva ca să câștigăm altceva câteodată. Mă scuzați, poate am început așa brusc. Sunt și obosit și nu știu dacă am început bine sau nu. Ceea ce vreau să spun este că, noi, toți oamenii trebuie să fim la fel”, a spus manelistul, în mediul online.

„Nu contează că altul e rom, că e român, că e infractor, că e polițist”

Florin Salam a precizat că mesajul său este adresat tuturor, inclusiv copiilor săi. Mai mult, acesta spune că nu a cerut ajutorul nimănui, însă că avem cu toții datoria de a încerca să le fim alături celor dragi și să încercăm să aflăm prin ce trec.

„Nu contează că altul e rom, că e român, că e bogat, că e sărac, că e infractor, că e polițist. Aș vrea să mă audă toată lumea și copiii mei. Nu găsisem un fel de exprimare până acum. Oameni buni, eu nu am cerut ajutorul nimănui. Cumva, trebuie să ne adunăm, să comunicăm și noi, în familie și cu oamenii pe care nu îi cunoști, că nu e greu să îl întrebi dacă simți ceva, să-l ajuți, că poate tu afli mai repede”, a declarat Florin Salam.