Atunci când unul dintre părinți este celebru, este o alegere curajoasă să îi calci pe urme. Însă la numai 25 de ani, Karmen, fiica lui Adrian Minune, și-a făcut un nume în muzică și a debutat și în actorie, cu un rol în serialul „Clanul”. De asemenea, este o soție și o mamă împlinită.

Karmen, afectată de lipsa tatălui său în copilărie

Karmen a spus că i-a simțit din plin lipsa tatălui său, atunci când era plecat la evenimente și că nu știe ce înseamnă să ai un tată 100% prezent.

„A simți lipsa e puțin prea mult spus, pentru că m-am născut cu lipsa lui. Nu a fost o schimbare care să se întâmple la un moment dat, nu am fost obișnuită altfel, deci nu știu cum este să ai un tată prezent 100%. Da, câteodată mi-aș fi dorit să fie lângă mine la fiecare zi a mea, la fiecare serbare, la fiecare eveniment important din copilăria mea. Când nu a fost, atunci da, i-am simțit lipsa.”, a spus ea ]ntr-un interviu pentru Viva!.

Nu s-a temut că va trăi în umbra lui Adrian Minune

Întrebată dacă s-a temut vreodată că va trăi în umbra tatălui său, artista a spus că nu, deoarece este conștientă de talentul său. De asemenea, nu simte că trebuie să demonstreze nimic nimănui.

„Nu mi-a fost teamă niciodată, pentru că sunt sigură pe mine. Știu cu ce m-a înzestrat Dumnezeu și știu că am forță de muncă. Cred în faptul că nu trebuie să demonstrez nimic nimănui. Trebuie doar să îmi fac munca așa cum știu eu mai bine. Fac ceea ce mă pasionează, iar acesta este un atu. Nu mulți au posibilitatea de a face ceea ce își doresc. Eu mă consider norocoasă și încerc pe cât posibil să îi bucur pe oamenii care mă apreciază și mă urmăresc. Încerc să nu caut să mulțumesc pe toată lumea. Fac ce îmi place și transmit oamenilor tot timpul mesaje pozitive și cât mai reale, spre deloc superficiale. Încerc să fiu cât mai transparentă și nu îmi e rușine cu ceea ce sunt.”, a spus Karmen.

În prezent, Karmen se înțelege foarte bine cu tatăl său

Karmen a mai spus că în prezent, are o relație bună cu Adrian Minune. Nu îi cere sfaturi, însă când vine vorba de muzică, tatăl său încearcă să o țină pe calea cea bună.

„În momentul de față, nu, am 25 de ani, sunt mămică și soție. Referitor la muzică, de fiecare dată când ne vedem mă mai întreabă ce mai fac, când mai merg pe la studio, cu cine mai lucrez, ce oameni am mai cunoscut. În întâlnirile acestea ale noastre, în care povestim ce am mai făcut, încearcă pe cât posibil să îmi dea sfaturi și să mă țină într-o direcție bună, ca să nu fiu păcălită.”, a explicat ea.