Adrian Minune a ajuns la spital pe data de 30 martie, cu puțin timp înainte de Sărbătorile Pascale. S-a zvonit că ar fi fost infectat cu Covid-19, însă manelistul a aflat de ce boală suferă, de fapt. Acesta a dezvăluit ce diagnostic i-au dat medicii, dar și ce va face în continuare.

Adrian Minune suferă de diverticulită, însă nu renunță la evenimente

Artistul a dezvăluit că este vorba de diverticulită, o afecțiune a tubului digestiv inferior care afectează, de cele mai multe ori, colonul. Acesta spune că se simte bine, face tratament și ține regim.

“Am fost la spital, am făcut un CT. E vorba de diverticulită. De la frig. Dar sunt beton, mulțumesc lui Dumnezeu. Am luat niște pastile, țin un regim, sunt bine”, a declarat acesta pentru cancan.ro.

Întrebat dacă va renunța la evenimente pentru o perioadă, Adrian Minune a spus că exclude această opțiune, pentru că muzica este viața lui și nimic nu îl poate împiedica să își facă meseria.

“Să iau pauză? Niciodată! Muzica e viața mea, mă îndrept spre Chișinău. Nimeni și nimic nu mă poate împiedica să-mi fac meseria”, a spus el.

În cazul diverticulitei, cel mai des întâlnit simptom este durerea abdominală, mai exact în abdomenul inferior. Alte simptome care pot apărea sunt vărsăturile, starea de greață, dar și febra sau flatulența. Potrivit medicilor, cea mai bună metodă de a depista boala este examenul CT.

Adrian Minune este unul dintre cei mai apreciați maneliști din România

Amintim că Adrian Minune este unul dintre cei mai apreciați maneliști din țara noastră. Toată lumea știe că tarifele pe care el practică pentru a cânta la nunți și petreceri nu sunt deloc unele mici.

Cum în presă s-a vehiculat că Adrian Minune figurează în top trei cei mai bogați cântăreți de manele din România, acesta a lămurit acest aspect, atunci când a fost întrebat despre averea sa.

„Eu întotdeauna am cheltuit mai mult decât am câștigat, dar niciodată nu am făcut 1 milion de Euro.

Cea mai mare sumă pe care am strâns-o la o nuntă a fost 60.000 de dolari, în 2002, în America!”, a răspuns, la un moment dat, celebrul manelist la întrebarea ”Când ați făcut primul million de euro?”, în cadrul emisiunii ”40 de întrebări cu Denise Rifai”.