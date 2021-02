Echipa comună de experţi chinezi şi ai Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii care a realizat o anchetă la Wuhan, încercând să desluşească misterul apariţiei COVID-19, a venit, marţi, cu o informaţie dezamăgitoare.

Experţii OMS afirmă că „nu a fost identificat încă” animalul aflat la originea noului coronavirus.

O echipă internaţională de experţi chinezi şi din cadrul OMS, care a realizat o anchetă la Wuhan, în centrul Chinei, cu privire la originea COVID-19, a anunţat marţi că nu a găsit indicii cu privire la prezenţa noului coronavirus în acest oraş înainte de apariţia acestuia, în decembrie 2019 şi că nu au identificat animalul aflat la originea bolii.

“There is no indication of COVID-19 virus in Wuhan before December 2019,” says Peter Ben Embarek, @WHO probe team member pic.twitter.com/VuCkqL81r6

