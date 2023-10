Progresul se remarcă la mai multe niveluri, atât în ceea ce privește segmentul de case de pariuri, cât și în domeniul cazinourilor online. Cele mai importante aspecte vizează numărul de operatori licențiați, serviciile oferite de platformele operatorilor, campaniile de responsabilitate socială și de sprijinire a mișcării sportive, ofertele de locuri de muncă.

Progresul este favorizat în primul rând de faptul că piața jocurilor de noroc din România este una reglementată, ceea ce înseamnă stabilitate și siguranță atât pentru operatori, cât și pentru jucători.

Anul trecut, au fost modificate pragurile de impozitare, impozitul pe venit crescând până la 40% pentru cel de-al treilea prag. În ciuda unor temeri, schimbarea legislativă nu a afectat dezvoltarea acestei industrii.

Mai mulți operatori legali, noi locuri de muncă

Numărul operatorilor de jocuri de noroc legali este cel mai relevant indicator pentru creșterea sectorului de iGaming. Acest număr crește de la an la an, noi companii respectabile obținând licența emisă de ONJN. Interesant este faptul că tot mai multe dintre casele de pariuri și cazinourile online nou intrate pe piață sunt operate de firme înregistrare în România. La nivel global, majoritatea actorilor de pe piața de gambling are sediul fiscal în Malta.

Ca o consecință directă a completării listei cu operatori autorizați, dar și a dezvoltării activității celor deja existenți pe piață, sunt noi locuri de muncă. Există o cerere mare pentru dealeri de jocuri, dar și pentru specialiști în departamente precum Marketing, IT, PR sau Social Media.

Mai mulți bani pentru mișcarea sportivă

Industria de iGaming este foarte bine conectată la tot ce înseamnă progres tehnologic. Implementarea elementelor de Inteligență Artificială face ca jocurile să devină tot mai atractive. Rapoartele furnizate de softuri pe baza activității jucătorilor sunt dublate de campanii de responsabilitate socială, prin care operatorii oferă o imagine cât se poate de reală asupra acestei modalități de divertisment.

Totodată, creșterea acestui sector se reflectă în sprijinul financiar tot mai important acordat de operatori sportivilor individuali și entităților sportive, prin sponsorizări și organizarea unor evenimente și competiții. În consecință, foarte multe vedete din lumea sportului promovează industria de iGaming, ca o confirmare a faptului că implicarea ei a depășit sfera jocurilor de noroc.

România a găzduit Campionatul Mondial de eSports 2023

În același timp, România a devenit un punct de reper pe harta sporturilor electronice. Țara noastră a găzduit, la Iași, Campionatul Mondial de Esports (24 august – 4 septembrie).

Organizat de Federația Internațională de Esports, competiția a reunit cei mai mulți jucători pe care i-a avut vreodată un astfel de eveniment în lume, fiind integrată în evenimentul Digital Throne, care a inclus recitaluri ale unor artiști de top, proiecții video pe Palatul Culturii din Iași și parade de cosplay în costume ale eroilor din filme și jocuri video.

La eveniment au participat peste 20.000 de pasionați de eSports și peste 50.000 de iubitori ai muzicii. A fost estimată o audiență mondială online de peste 30 milioane de oameni.