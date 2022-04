India cere intensificarea negocierilor dintre Rusia și Ucraina: Sperăm că discuțiile vor conduce la pace

Premierul Indiei, Narenda Modi, a pledat luni pentru intensificarea negocierilor dintre Rusia și Ucraina și pentru organizarea unui summit între cei doi președinți ai celor două țări beligerante, notează BBC News.

“Războiul din Ucraina este îngrijorător. Sperăm că discuţiile aflate în curs între Rusia şi Ucraina vor conduce la pace. Am evidenţiat şi importanţa garantării securităţii civililor din Ucraina şi acordării de asistenţă umanitară”, spune premierul Indiei, potrivit sursei anterior citate.

Premierul Indiei cere și un summit între președinții celor două țări, cu scopul de a semna un acord de pace.

SUA consideră slabă reacția Indiei față de conflictul din Ucraina

Președintele american Joe Biden spune că reacția Indiei este slabă, referindu-se la reacția țării cu privire la ofensiva rusă în Ucraina. Joe Biden se referă la faptul că guvernul de la New Delhi nu a condamnat direct invazia militară din Ucraina și pentru că nu s-a aliniat cu sancțiunile impuse Moscovei.

Purtătoarea de cuvânt a Președinție Statelor Unite ale Americii (SUA), Jen Psaki, a declarat că președintele american și premierul Indiei vor continua aceste consultări pe tema evoluţiilor războiului din Ucraina şi asupra modalităţilor de atenuare a efectelor negative asupra aprovizionării cu alimente şi mărfuri pe plan mondial.

Cancelarul Austriei i-a cerut direct lui Vladimir Putin să încheie războiul

Cancelarul Austriei, Karl Nehammer, a anunțat că a purtat o discuție cu președintele Vladimir Putin. El spune că discuția a fost foarte dură și directă și că a cerut încetarea imediată a focului din Ucraina, scrie Die Presse.

”Discuţia a fost foarte directă, deschisă şi dură, nu a fost o vizită de prietenie. Am evocat crimele de război din Bucha şi din alte locuri şi am subliniat că toţi cei responsabili trebuie traşi la răspundere. Am transmis că vor fi aplicate sancţiui suplimentare Rusiei atât timp cât în Ucraina mor oameni”, a declarat Karl Nehammer.

Cancelarul Austriei, primul care efectuează o vizită în Rusia de la începutul conflictului armat din Ucraina, spune că acest război trebuie oprit.

De asemenea, el a efectuat, sâmbătă, și o vizită la Kiev, acolo unde s-a întâlnit cu președintele Volodimir Zelenski.

“Acum, îi voi informa pe partenerii noştri europeni despre discuţiile cu preşedintele Rusiei şi ne vom consulta asupra viitoarelor măsuri”, a precizat acesta.