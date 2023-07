Mai precis, este vorba despre un proiect de lege inițiat de ministrul Justiției, Alina Gorghiu, care prevede că „orice act sexual” cu un minor care are sub 16 ani este considerat viol, în cazul în care diferența de vârstă dintre cele două persoane este mai mare de 5 ani.

Se pedepsește cu închisoarea de la 7 la 12 ani

Potrivit legii promulgate de Klaus Iohannis, „raportul sexual, actul sexual oral sau anal, precum şi orice alte acte de penetrare vaginală sau anală comise de un major cu un minor care nu a împlinit 16 ani se pedepseşte cu închisoarea de la 7 la 12 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi”.

Mai mult, fapta prevăzută anterior „se pedepsește cu închisoarea de la 8 la 15 ani și interzicerea exercitării unor drepturi”, în cazul în care este „comisă de un major cu un minor prin constrângere, punere în imposibilitate de a se apăra ori de a-și exprima voința sau profitând de această stare”.

„De astăzi, orice act sexual cu un minor sub 16 ani este incriminat ca viol! Am depus în iunie 2022 acest proiect, împreună cu alte colege parlamentar. Un an mai târziu, această lege devine realitate. Orice zi fără această lege a constituit o portiță de scăpare pentru agresorii sexuali. De acum, se va asigura un mediu mai sigur pentru copii, iar infractorii condamnați de viol nu vor mai beneficia de amânarea sau suspendarea pedepsei. Nimeni nu va mai putea invoca vreodată, în nicio sală de judecată, că un minor sub 16 ani a consimțit la un act sexual cu un adult”, a transmis Alina Gorghiu.

Președintele Klaus Iohannis a semnat mai multe decrete

De asemenea, președintele Klaus Iohannis a semnat mai multe decrete, conform informațiilor publicate de Administrația Prezidențială. Este vorba despre următoarele: