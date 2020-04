Sute de mii de angajaţi din Spania pot reveni de luni la serviciu, informează dpa. Este prima relaxare a restricţiei de circulaţie impuse de guvernul de la Madrid după izbucnirea epidemiei de coronavirus.

În regiunile spaniole unde luni, a doua zi de Paşte pentru catolici şi protestanţi, nu este sărbătoare naţională, a fost permisă ieşirea din locuinţe a celor care au de mers la muncă. Potrivit estimărilor presei locale, preluate de dpa, la Madrid au beneficiat de ridicarea interdicţiei circa 300.000 de angajaţi.

Până duminică, inclusiv, în Spania a fost permisă deplasarea la locurile de muncă doar pentru personalul cu funcţii considerate vitale. Acum îşi pot relua activitatea unele sectoare cum ar fi construcţiile şi producţia în fabrici.

La sfârşitul săptămânii trecute, bilanţul epidemiei de COVID-19 în Spania era oficial de 166.000 de cazuri, din care 4200 în ultimele 24 de ore – o creştere de 2,6% faţă de sâmbătă, conform ministerului sănătăţii. Datele par să confirme că situaţia se ameliorează.

De altfel, Spania a înregistrat luni 517 decese de coronavirus în ultimele 24 de ore, o scădere semnificativă faţă de cele 619 decese consemnate duminică.

În ciuda statisticilor încurajatoare, premierul Pedro Sanchez a anunţat duminică, într-un mesaj televizat către naţiune, că restricţiile nu vor fi relaxate semnificativ încă minimum două săptămâni, iar măsurile de revenire la normal vor fi adoptate ‘treptat şi cu atenţie’.

Deși au depășit 20.000 de morți SUA pregătesc relaxarea restricțiilor

Administraţia preşedintelui american Donald Trump are în vedere 1 mai ca dată-ţintă pentru relaxarea restricţiilor impuse în vederea limitării epidemiei cu noul coronavirus în SUA, a declarat duminică şeful Administraţiei americane pentru alimente şi medicamente (FDA), Stephen Hahn. Acesta a avertizat totuşi că este prea devreme să se spună dacă va fi respectat acest target, transmite Reuters.

„Vedem lumina de la capătul tunelului”, a declarat Hahn pe ABC, adăugând că „siguranţa şi binele poporului american trebuie să aibă prioritate şi să determine deciziile luate”.

Curba „nu doar că s-a aplatizat, începe să dea înapoi”, a spus pe CNN şi dr. Anthony Fauci, epidemiologul şef al SUA, exprimându-şi speranţa că se va constata „un declin foarte clar şi ulterior ne putem gândi cum putem ţine (virusul) la distanţă şi să prevenim un reviriment”.

Administraţia preşedintelui Donald Trump a reluat dezbaterea privind o redeschidere neîntârziată a economiei după ce un grafic realizat de o influentă universitate a redus previziunile de mortalitate la 60.000 până la 4 august, de la minim 100.000, cu menţinerea măsurilor de distanţare socială, notează Reuters.

Mircea Coșea: Criza sanitară omoară oameni acum, dar și criza economică poate să omoare oameni

Profesorul de economie Mircea Coșea este de părere că autoritățile ar trebui să înceapă o relaxare treptată a restricțiilor, așa cum au început și alte state, pentru că economia se află într-o situație de blocaj din care se va recupera greu. Criza sanitară omoară oameni acum, dar și criza economică poate să omoare oameni după o anumită perioadă, spune Mircea Coșea. Profesorul este de părere că pe etape, anumitor activități li se poate da drumul, cu măsurile de protecție de rigoare, așa cum au făcut și alte țări.

„Problema este – și mie mi se pare că trebuie să-i acordăm atenție din ce în ce mai multă – că nu facem un echilibru foarte real și foarte corect între criza sanitară și criza economică. Să știți că gravitatea în economie deja a început”, avertizează profesorul de economie.

„Calculele care s-au făcut în alte țări arată că atunci când economia coboară cu 10 la sută, trebuie să înceapă acest proces de ieșire din casă, cum se spune, adică trebuie reluată activitatea economică pe diferite domenii, cu diferite amplitudini, cu anumite condiții. La noi, economia, în mod instituțional – este declarația pe care a făcut-o prim-ministrul -, a scăzut deja cu 30 la sută. Suntem în momentul în care recuperarea va fi extrem de grea. Trebuie să înceapă o relaxare. Or, această relaxare văd că se face în alte țări. Germania se relaxează cu muncitori români – e un lucru pe care eu nu-l accept, dar asta e. În alte țări, lumea începe să se gândească la activități care pot fi desfășurate în condiții de siguranță”, a spus Mircea Coșea într-o intervenție la Digi24.

Ce domenii ar trebui relansate

„La noi, ar trebui să înceapă încet-încet statul să pună în mișcare anumite activități prin comenzi pe care trebuie să le dea statul. Statul a dat niște comenzi pentru măști, pentru costume. E bine, dar asta nu contează, sunt valori adăugate mici. Noi ar trebui să punem în funcțiune industria alimentară, pentru că trebuie să producem în țară produse din materia primă pe care o avem. Importurile vor merge mai greu în acest an”, arată Mircea Coșea.

„Trebuie să punem în mișcare toate serviciile care țin de așa-numita horeca. Încet, cu o anumită grijă, dar acolo avem pierderi imense, nu putem să le mai continuăm! Să nu credem cumva, așa cum zic americanii, că economia se va relansa ca o pizza congelată: e congelată, o pui la microunde, în 5 minute e gata și o mănânci! Economia se decongelează greu, cu cheltuieli mari și cu răbdare, deci trebuie să începem de pe acum”, a spus Coșea.

Virgil Popescu: Economia are o contracţie de 30-40%

Economia are o contracţie cuprinsă între 30 şi 40%, iar după ce va fi atins vârful epidemiei iar această criză ar putea intra pe o pantă descendentă vrem să avem măsurile pregătite pentru relansarea economiei, a declarat luni ministrul Economiei, Virgil Popescu, la Radio România Actualităţi.

„Suntem, evident că suntem afectaţi, chiar foarte afectaţi. A scăzut practic economia, putem să spunem că are o contracţie deja între 30 şi 40% şi încă nu ştiu dacă am ajuns, după estimările mele cel puţin. În perioada imediat după Paşte am ajunge la vârful epidemiei, după care am putea vorbi de o pantă descendentă a acestei crize, pantă descendentă în care vrem să avem deja măsurile pregătite pentru relansarea economiei”, a spus Virgil Popescu, întrebat despre pierderile provocate în economia românească.

El a menţionat că domeniile cele mai afectate de pandemie sunt cele turismul, HoReCa, transporturile, precum şi industria auto, care a fost oprită.

„Uşor, uşor, industria auto se pare că îşi revine. Este un lucru îmbucurător. Am primit semnale şi din teritoriu, de la industria auto de pe orizontală, de la componente, că se iau în calcul scenarii de pornire. Un mare producător din România, începând de astăzi, 13 aprilie, în Târgu Jiu în Caransebeş şi în Drobeta Turnu Severin, face cablaje auto. Am informaţii, inclusiv de la Dacia că se pregătesc ca începând cu data de 21 să înceapă uşor producţia în zona de motoare şi cu mai puţini salariaţi, dar să înceapă producţia, ca şi companiile de care v-am spus înainte, dar în continuare avem domenii care sunt lovite: industria serviciilor. Gândiţi-vă că toate companiile, toate întreprinderile mici şi mijlocii care au fost lovite direct de coronavirus şi închise prin ordonanţele militare, practic ele sunt în momentul de faţă fără activitate”, a mai spus Virgil Popescu.