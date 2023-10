Baraje de rachete au fost lansate de teroriștii palestinieni din Fâșia Gaza asupra sudului şi centrului Israelului, sâmbătă dimineaţă. Sirenele s-au declanșat în numeroase oraşe, anunţă Times of Israel.

„Red Alert” a fost activat în Tel Aviv, la aproximativ 70 de kilometri de Fâşia Gaza. Precum şi în Sde Boker, Arad şi Dimona, în sud. De asemenea, la peste 70 de kilometri distanţă. Explozii au fost auzite de locuitorii din aceste zone.

Autoritățile au cerut locuitorilor din zonele atacate să rămână în apropierea adăposturilor de bombardament.

BREAKING: Rocket fire targeting Tel Aviv right now. Multiple interceptions as air raid sirens sound. pic.twitter.com/kJxvIXFxMk

— Trey Yingst (@TreyYingst) October 7, 2023