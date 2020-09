Primarul general al Capitalei a transmis într-o intervenţie live pe Facebook că joi a început şi testarea gratuită a personalului didactic şi a celui auxiliar din unităţile de învăţământ bucureştene. De asemenea, Firea a subliniat există „o lipsă de colaborare” cu inspectoratele şcolare.

Programul are un buget de 50 de milioane de lei

„Începând de astăzi se pot înscrie şi profesorii şi copiii pentru a se testa. Aplicaţia pentru profesori este deschisă de joi, de la prânz, dar am văzut că au fost anumite ezitări şi, în special, o lipsă de colaborare cu inspectoratele şcolare. Sperăm să se deblocheze aceasta, în interesul copiilor”, a transmis Gabriela Firea.

De asemenea, primarul general preciza sâmbătă că programul „Şcoli sănătoase în Bucureşti” are un buget de 50 de milioane de lei şi asigură posibilitatea testării gratuite cu aparate RT PCR pentru toţi copii care, în urma „alterării stării de sănătate în timpul cursurilor, primesc recomandarea de investigaţii medicale suplimentare”. Ea explica că detaliile privind acest program vor fi disponibile luni pe pagina de Internet www.assmb.ro, la secţiunea „Proiecte”.

Municipalitatea anunţa, joi, începerea testării gratuite a personalului didactic şi a celui auxiliar din unităţile de învăţământ din Bucureşti. Cei care doresc testarea se pot înscrie pe site-ul www.assmb.ro, la secţiunea dedicată proiectului „Testăm pentru a salva economia şi locurile de muncă”.

„După finalizarea înscrierii, Unitatea de implementare a proiectului din cadrul ASSMB va face programarea beneficiarilor la unităţile medicale de specialitate afiliate proiectului, în limita capacităţii de testare comunicată zilnic de acestea”, transmitea PMB.

Gabriela Firea, despre începutul noului an școlar

Potrivit primarului General, toată responsabilitatea în ceea ce privește începutul noului an școlar, a fost pusă pe autorităţile locale, care nu au nici fondurile necesare asigurării măsurilor impuse de guvern, pentru că au cheltuit majoritatea fondurilor de la începutul pandemiei pe prevenirea răspândirii coronavirusului.

„Din pacate, pe parcursul vacantei executivul a facut promisiuni privind fondurile pentru masti, dezinfectanti, tablete, iar fondurile nu au venit si autoritatile locale trebuie acum sa se descurce, avand fonduri extrem de limitate, pentru ca au cheltuit mult in pandemie. Oricat ar fi de binevoitoare, nu au cum sa le acopere. In Bucuresti am acoperit cheltuielile cabinetelor medicale din scoli, iar primariile de sector restul.

Directorii se tem de inceputul scolii, dar nu pot sa vorbeasca de frica. Cu totii trebuie sa punem umarul ca sa inceapa in bune conditii, dar nu are cum. Ma uit la Bucuresti, unde suntem cat de cat pregatiti, dar colegii mei din orase mici, unde nu au deloc fonduri, cum pot fi ei invinovatiti?

Revenim la ce am zis din aprilie: pentru ca s-a refuzat testarea in masa suntem in situatia de acum. Noi am facut primul program de testare gratuita pentru profesori si elevii care au simptome la triajul care se face dimineata. Nu s-au decontat nici sumele cheltuite pentru carantinarea persoanelor venite in tara in martie, aprilie si mai, in continuare guvernul ne este dator. Priumariile sunt cu bugetul pe minus, traim din credite si din sume ce urmeaza sa fie platite.”, a declarat primarul capitalei, la România Tv.

Sursă foto: INQUAM George Călin