Așadar, Gabriela Firea a reacționat după avaria la sistemul de termoficare din București. Aceasta a scris într-un mesaj publicat pe pagina sa de socializare că situația putea fi evitată.

De asemenea, social-democrata a spus că bucureștenii stau în frig și fără apă caldă „din incompetența politicienilor de dreapta”. În opinia ei, anumite persoane profită din punct de vedere politic de „suferința familiilor care îngheață în case”.

Firea a spus apoi că „luptă politică nu le ține de cald bucureștenilor”. Dovada, spune ea, este această avarie majoră. Peste 1.000 de blocuri din sectoarele 1, 2, 5 și 6, cu mii de familii nu au apă caldă și căldură.

Aceasta a lansat apoi un nou mesaj dur la adresa noului primar general. În opinia ei, Nicușor Dan a „stat cu mâinile în sân încă doi ani și jumătate după ce a semnat contractul”.

Lucrările au început „abia în iunie 2023”. Astfel, s-a pierdut „timp foarte prețios pentru rețeaua învechită și pentru bucureștenii”. Fostul edil a spus apoi că locuitorii din București „sunt nevoiți să stea în frig” iarnă de iarnă.

Voi explica mereu doar ce am făcut și nu voi accepta să trag ponoasele pentru ce nu au făcut alții. Am lucrat pentru a atrage cele 200 de milioane de euro, dar nu am și primit banii pentru a începe reparațiile. Banii au venit de când Bucureștiul este condus de dreapta USR-PNL-PMP, iar această coaliție este responsabilă pentru tot ce nu s-a făcut. Nici un membru al acestei coaliții să nu uite că de trei ani conduc Primăria Capitalei, susțin proiectele primarului general și puteau grăbi lucrurile”, a mai scris Firea.

Aceasta și-a conchis mesajul prin a sublinia că „este inacceptabil” să existe o astfel de situație la peste trei ani de la alegeri. Totodată, ea susține că oamenii nu trebuie să-i arate cu degetul pe social-democrați, deoarece au lăsat în urmă proiecte importante care nu au fost duse până la capăt.

„Mai vreau să dau un singur exemplu despre ce am reușit noi să facem. Am preluat Radet aproape în faliment, din cauza datoriilor făcute de conducerile de dreapta și am funcționat aproape trei ani în insolvență, pentru a reuși să salvăm situația. Am reușit, onorabil spun eu, să nu pierdem compania de distribuție a agentului termic. În plus, într-un timp scurt și cu resurse limitate, am reparat anual 50 – 60 kilometri de conducte. În ultimul an, am reușit să schimbăm chiar peste 80 de kilometri. Între 2016 și 2020, am înlocuit peste 300 de kilometri de țevi ciuruite.

Este inacceptabil ca la peste trei ani de la alegeri, tot eu și colegii social-democrați să fim arătați cu degetul, cu toate că am lăsat în urma noastră proiecte pe care următorii nu au fost în stare să le ducă mai departe”, a conchis social-democrata.