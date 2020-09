Potrivit primarului General, toată responsabilitatea în ceea ce privește începutul noului an școlar, a fost pusă pe autorităţile locale, care nu au nici fondurile necesare asigurării măsurilor impuse de guvern, pentru că au cheltuit majoritatea fondurilor de la începutul pandemiei pe prevenirea răspândirii coronavirusului.

„Din pacate, pe parcursul vacantei executivul a facut promisiuni privind fondurile pentru masti, dezinfectanti, tablete, iar fondurile nu au venit si autoritatile locale trebuie acum sa se descurce, avand fonduri extrem de limitate, pentru ca au cheltuit mult in pandemie. Oricat ar fi de binevoitoare, nu au cum sa le acopere. In Bucuresti am acoperit cheltuielile cabinetelor medicale din scoli, iar primariile de sector restul.

Directorii se tem de inceputul scolii, dar nu pot sa vorbeasca de frica. Cu totii trebuie sa punem umarul ca sa inceapa in bune conditii, dar nu are cum. Ma uit la Bucuresti, unde suntem cat de cat pregatiti, dar colegii mei din orase mici, unde nu au deloc fonduri, cum pot fi ei invinovatiti?

Revenim la ce am zis din aprilie: pentru ca s-a refuzat testarea in masa suntem in situatia de acum. Noi am facut primul program de testare gratuita pentru profesori si elevii care au simptome la triajul care se face dimineata. Nu s-au decontat nici sumele cheltuite pentru carantinarea persoanelor venite in tara in martie, aprilie si mai, in continuare guvernul ne este dator. Priumariile sunt cu bugetul pe minus, traim din credite si din sume ce urmeaza sa fie platite.”, a declarat primarul capitalei, la România Tv.

Ce măsuri s-au luat în Capitală

Totodată, Firea a anunțat măsurile pe care Primăria Capitalei le-a luat pentru a se asigura că începutul anului şcolar se va desfăşura în condiţii optime şi consideră că acei copii care optează pentru a urma cursurile online ar trebui să aibă acest drept şi metodologia nu este deloc complicată.

„Noi maine deschidem aplicatiile pentru persoanele din zona didactica si pentru prescolari, elevi, studenti. Trebuie sa intre pe ASSMP sau pe site-ul primariei. Studentii care invata intr-o facultate din Bucuresti se pot testa gratuit, pentru ca ne dorim sa limitam raspandirea. Parintii sa nu se sperie, testul nu este obligatoriu, dar daca sunt simptome, pariintii vor fi informati si vor merge sa se testeze ca sa vada daca sunt negativi.

Nu cred ca este nevoie de acel formular, aruncam multa birocratie catre medicii de familie. Eu cred ca majoritatea familiilor sunt responsabile si pot trimite un formular in care sa spuna daca copilul traieste in casa cu persoane care au alte probleme sau daca copilul are alte probleme.

Pentru scoala online este nevoie de o tabla digitala si un laptop, iar tot ce se intampla in clasa se transmite la copilul care a optat sa invete de acasa. Este simplu, nu trebuie sa ne ascundem dupa birocratie”, a adăugat Gabriela Firea.

