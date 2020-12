Curg achitările în dosarele instrumentate de fostul procuror Mircea Negulescu, zis ”Zdreanță” sau ”Portocală”.

De data aceasta, este vorba despre dosarul Lukoil, instrumentat de Negulescu în parteneriat cu SRI, pe vremea când se afla la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploiești și nu fusese încă promovat la DNA.

”Fapta nu există”

Astfel, Tribunalul Prahova a decis miercuri, 9 decembrie 2020, în urma rejudecării, soluții de achitare pentru toți cei opt inculpați din dosar, decizia fiind luata în baza art. 16 alin.1 lit. a Cod de procedura penală care prevede: ”fapta nu există”, arată luju.ro.

Trebuie precizat că sentința nu este definitivă.

În minuta Tribunalului Prahova cu privire la dosarul 456/105/2016 se arată că:

”I.In baza art. 396 alin.5 rap. la art. 16 alin.1 lit. a Cod de procedura penala, dispune achitarea inculpatilor:

1.Bogdanov Andrey Iurevici, pentru savarsirea infractiunilor de folosirea cu rea credinta a capitalului societatii, prev. de art. 272 alin.1 lit. b din legea 31/1990 republicata si spalare a banilor, prev. de art. 29 alin.1 din legea 656/2002, toate cu aplicarea art. 35 alin.1 si art. 38 alin.1 Cod penal.

2.Rata Andrei, pentru savarsirea infractiunilor de folosirea cu rea credinta a capitalului societatii, prev. de art. 272 alin.1 lit. b din legea 31/1990 republicata si spalare a banilor, prev. de art. 29 alin.1 din legea 656/2002, toate cu aplicarea art. 35 alin.1 si art. 38 alin.1 Cod penal.

3.Dutu Dorel, pentru savarsirea infractiunilor de complicitate la folosirea cu rea credinta a capitalului societatii, prev. de art. 48 Cod penal rap. la art. 272 alin.1 lit. b din legea 31/1990 republicata si complicitate la spalare a banilor, prev. de art. 48 Cod penal rap. la art. 29 alin.1 din legea 656/2002, toate cu aplicarea art. 35 alin.1 si art. 38 alin.1 Cod penal.

Achitarea S.C. PETROTEL LUKOIL S.A. PLOIEȘTI

4.Vointsev Alexey, pentru savarsirea infractiunilor de complicitate la folosirea cu rea credinta a capitalului societatii, prev. de art. 48 Cod penal rap. la art. 272 alin.1 lit. b din legea 31/1990 republicata cu aplicarea art. 35 alin.1 Cod penal.

5.Kuzina Olga, pentru savarsirea infractiunilor de complicitate la folosirea cu rea credinta a capitalului societatii, prev. de art. 48 Cod penal rap. la art. 272 alin.1 din legea 31/1990 republicata si complicitate la spalare a banilor, prev. de art. 48 Cod penal rap. la art. 29 alin.1 din legea 656/2002, toate cu aplicarea art. 35 alin.1 si art. 38 alin.1 Cod penal.

6.Danulescu Dan, pentru savarsirea infractiunilor de complicitate la folosirea cu rea credinta a capitalului societatii, prev. de art. 48 Cod penal rap. la art. 272 alin.1 lit. b din legea 31/1990 republicata si complicitate la spalare a banilor, prev. de art. 48 Cod penal rap. la art. 29 alin.1 lit. a din legea 656/2002, toate cu aplicarea art. 35 alin.1 si art. 38 alin.1 Cod penal.

7.S.C. PETROTEL LUKOIL S.A. PLOIEȘTI, pentru savarsirea infractiunii de spalare a banilor prev. de art. 29 alin.1 lit. a din legea 656/2002, cu aplicarea art. 35 alin.1 Cod penal.

Este revocat sechestrul asigurator

8.LUKOIL EUROPE HOLDINGS BVATRIUM OLANDA, pentru savarsirea infractiunilor de complicitate la folosirea cu rea credinta a capitalului societatii, prev. de art. 48 Cod penal rap. la art. 272 alin.1 lit. b din legea 31/1990 republicata si complicitate la spalare a banilor, prev. de art. 48 Cod penal rap. la art. 29 alin.1 lit. a din legea 656/2002, toate cu aplicarea art. 35 alin.1 si art. 38 alin.1 Cod penal.

II. In baza art. 397 Cod de procedura penala, ia act ca persoana vatamata S.C. PETROTEL LUKOIL S.A. PLOIESTI nu a solicitat participarea la procesul penal in calitate de persoana vatamata. Dispune revocarea masurilor asiguratorii dupa cum urmeaza:

1. Sechestrului asigurator asupra bunurilor apartinand inculpatului inc. LUKOIL EUROPE HOLDINGS RESPECTIV asupra unui numar de 176.840.629 actiuni la o valoare de 2,5 lei/actiune, in valoare totala de 442.101.572,5 lei.

2. Sechestrului asigurator asupra primelor de emisiune detinute de inc. LUKOIL EUROPE HOLDINGS BVATRIUM Olanda, actionar majoritar in cadrul SC PETROTEL LUKOIL SA Ploiesti, in valoare totala de 1.880.931.388 lei.

Cheltuielile de judecată rămân în sarcina statului

3. Sechestrului asigurator asupra urmatoarelor conturi x,yz si w, detinute de inc. PETROTEL, LUKOIL SA Ploiesti la ABN AMRO BANK Olanda devenita, ulterior RBS BANK Olanda, precum si a sumelor ce se vor vira ulterior, pana la concurenta sumei 642.285.263,48 euro, conform Incheierii nr. 411/22.09.2015 a Judecatorului de Camera Preliminara din cadrul Tribunalului Prahova, data in dosarul 5169/105/2015.

4. Sechestrului asigurator asupra conturilor x, respectiv y, detinute de tertul actionar majoritar al inc. SC PETROTEL LUKOIL SA Ploiesti, EUROPE HOLDINGS BVATRIUM Olanda la CITY BANK LONDRA, pana la concurenta sumei de 542.262.283,28 euro, conform Incheierii nr. 411/22.09.2015 a Judecatorului de Camera Preliminara din cadrul Tribunalului Prahova, data in dosarul 5169/105/2015.

In baza art. 275 alin. 3 Cod de procedura penala, cheltuielile judiciare in suma de 71.226 lei, avansate de stat, raman in sarcina acestuia. In baza art. 276 alin.6 Cod de procedura penala, ia act ca nu au fost solicitate cheltuieli judiciare de catre parti. Hotararea se comunica potrivit dispozitiilor art. 37 din legea 656/2002. Cu apel in termen de 10 zile de la comunicare”.

Foto: INQUAM / Octav Ganea.