În mare linişte, se plătesc dividende uriaşe

Cu toate că s-a diminuat cererea globală şi din cauza creşterii provocărilor, în 2019 producătorii de motoare şi autovehicule din Ungaria au încheiat per total un an bun. Cu toate că sectorul auto a încheiat anul trecut cu un rezultat foarte bun, se pare că în acest an va avea loc o scădere semnificativă a producţiei.