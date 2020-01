Imperiul Leilor ia cu asalt piața media! Prima emisiune care sare în ajutorul antreprenorilor

Concurenții își prezintă ideile în fața lui Cristian Onețiu, Dragoș Petrescu, Daniela Marișcu, Mohammad Murad și în fața Monicăi Cadogan. Aceștia sunt cunoscuți pentru succesul răsunător pe care l-au avut în afaceri. Având în vedere că aceștia nu sunt foarte cunoscuți printre oamenii de rând, vom începe prezentarea în rândurile de mai jos:

Este unul dintre cei cinci investitori care îi vor ajuta pe oamenii cu idei mărețe să se pună pe picioare. Acesta este un antreprenor de succes care se află în Top 300 Capital – Cei mai bogați români.

Cu o valoare estimată între 21 și 23 de milioane de euro, Cristian Onețiu este co-fondator, LifeCare, cea mai mare companie românească din industria de vânzări directe, cu 40.000 de distribuitori și cu o cifră de afaceri de 50 de milioane de euro și BioLogistic, devenită cea mai mare companie de distribuție de alimente bio, în lanțurile de retail.

În plus, unul dintre proiectele de care este mândru și pe care îl consideră una dintre cele mai mari realizări din 2019, în calitate de business mentor, este demararea comunității ScaleUp 1.000, un sistem integrat de Learning Management System pentru antreprenorii ScaleUP. Comunitatea înregistrează deja 300 de membri, iar investiția antreprenorului român în dezvoltarea platformei se ridică la 150.000 de euro. Tot din această zonă, Cristian Onețiu oferă consultanță și este board advisor pentru companii românești ce au depășit 10 milioane de euro venituri anuale și își doresc să profesionalizeze afacerea pentru scalare globală.

După ce a investit în anii precedenți în tehnologie, anul acesta Onețiu își propune să investească în domeniile food, fashion, sănătate, inclusiv device-uri care pot crește starea de bine, longevitate și educație. Ultimul domeniu este, în mod particular, vizat de Cristian Onețiu care consideră că o educație solidă este unul dintre cele mai importante aspecte pentru a atinge succesul. Pasionat de lectură, el își împarte timpul liber între cărți de business și cele de filosofie și dezvoltă în continuare programe pentru Fundația Life Care, care de 9 ani este implicată în educația tinerilor între 14 și 18 ani, în tabere anuale de antreprenoriat.

El a demarat de curând și asociația Global Pet Savers care își propune să salveze peste 10.000 de animale abandonate și să găsească soluții sustenabile pentru adopția acestora, urmând ca în acest an să lanseze și o aplicație mobilă integrată.

Antreprenorul a pornit de jos: obișnuia să vândă ziare în Piața Universității iar acum deține unul dintre cele mai mari lanțuri de restaurante și cafenele din România, City Grill. În 2019, cifra de afaceri era de 40 de milioane de euro.

Dragoș Petrescu a decis, de 2 ani, să păstreze doar poziția de Președinte, CEO fiind partenerul său. Motivul pentru care a ajuns la această decizie? Dorește să aibă mai mult timp pentru a se concentra și a investi în afaceri cu potențial mare de dezvoltare.

Întrebat de capital.ro ce fel de idei dorește în cadrul acestei emisiuni, Dragoș Petrescu a răspuns că nu caută idei. Caută în primul rând oameni care sunt capabili să ducă o idee la bun sfărșit, oameni care au un caracter potrivit cu al lui.

Din punctul de vedere al sumei pe care dorește să o investească acesta a declarat că nu s-a gândit la o sumă anume însă, în antreprenorii pe care i-a ales în această emisiune a investit mai mult de un milion de euro.

Dragoș Petrescu a declarat pentru capital.ro că sunt două motive principale pentru care a decis să se alăture proiectului Imperiul leilor. Primul dintre motive, cel care îi dă satisfacție lui Dragoș Petrescu, este ajutorul pe care îl acordă antreprenoriatului din România. Prin ajutorul acordat dorește ca antreprenoriatul românesc să crească, dorește să îi ajute pe acei antreprenori care nu reușesc singuri să își transforme visul în realitate.

Cel de-al doilea motiv pentru care a ales să participe la acest proiect este de natură socială. Dragoș Petrescu este o persoană căreia îi place să comunice cu ceilalți oameni, dorește să descopere noi caractere și să afle mai multe despre participanții acestei emisiuni. În același timp, acesta este curios să afle cum au gândit antreprenorii participanți o idee și cum au ajuns la ideea respectivă, având în vedere că unii dintre ei au experiență de un an sau doi în antreprenoriat.

“Am ajuns antreprenorul de astăzi cu multă muncă și, mai ales, curaj în business și în luarea deciziilor. Până să investesc timp și energie în compania pe care o am acum, am încercat și am avut curaj să mă implic în multe domenii: de la tarabe în piețe, în care expuneam peste 200 de produse, și până la conducerea unui restaurant american de tip fast food în programul de franciză. Sunt un om al oamenilor și investesc timp și încredere în ei.”