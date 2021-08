Presa din Rusia informează că un avion militar, model IL – 112V, s-a prăbușit marți dimineața în timpul unui zbor de antrenament. Avionul, care avea trei persoane la bord, s-a prăbușit la Kubinka, în apropiere de Moscova.

O persoană care se afla la fața locului a surprins într-o înregistrare video momentul prăbușirii avionului militar.

United Aircraft Corporation (UAC) din Rusia a confirmat marți că o aeronavă de transport militar ușor IL-112V s-a prăbușit în timpul aterizării în regiunea Moscovei, menționând, de asemenea, că o comisie specială va investiga accidentul.

Mai devreme, o sursă din sectorul de apărare a declarat pentru Sputnik că un prototip al noii aeronave ale Rusiei s-a prăbușit în regiunea Moscovei.

Din declarația companiei nu s-a putut afla dacă au existat victime în accident. Cu toate acestea, agenția de știri RIA a citat o sursă anonimă spunând că se crede că echipajul a murit. Comandantul aeronavei prăbușite a fost pilotul de încercare Nikolai Kuimov, erou al Rusiei, notează Reuters.

Conform presei ruse, în incident a fost implicat un prototip al celui mai recent avion de transport militar Il-112V, aflat în prezent în teste și care urmează să intre în dotarea Forțelor Aeriene Ruse.

Ilyushin Il-112 crashes on approach to Kubinka Airport in Russia following an engine fire. Number of casualties currently unknown. https://t.co/vhkSsOQMW3 pic.twitter.com/x5XIKoFBiC

— Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) August 17, 2021