Accident aviatic în Belgorod. Cel puțin 65 de persoane au pierit într-un tragic accident petrecut miercuri în regiunea Belgorod (Rusia). Un avion militar de transport de tip Iliuşin 76 (Il-76) s-a prăbușit.

Ministerul rus al Apărării a confirmat această tragedie, iar guvernatorul regiunii, Viaceslav Gladkov, a denumit evenimentul un „incident,” fără a oferi detalii concrete.

Potrivit informațiilor furnizate de agenția publică rusească de presă RIA Novosti, printre cei aflați la bordul aeronavei se aflau și prizonieri militari ucraineni. Detaliile exacte privind identitatea și numărul acestora nu au fost încă dezvăluite.



‼️ Il-76 military plane crashes in Belgorod region

There were 63 people on board, Russian media reported. All of them died

The estimated value of the plane is 27 million dollars.

The Russian Defense Ministry said that there were Ukrainian prisoners on board the plane. The… pic.twitter.com/3doCOmZuX7

— NEXTA (@nexta_tv) January 24, 2024