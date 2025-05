Trupa Azur a fost una dintre cele mai iubite formații din România anilor ’80, însă popularitatea lor nu a fost pe placul regimului comunist. Succesul fulminant a atras atenția autorităților, care i-au acuzat că „poluează folclorul”. În cele din urmă, formația a fost interzisă oficial și exclusă complet din peisajul cultural al vremii.

În perioada comunistă, succesul era o sabie cu două tăișuri. Pentru trupa Azur, notorietatea a însemnat și începutul unor mari necazuri.

Formația, recunoscută pentru melodiile sale de petrecere și versurile accesibile, a început să fie privită cu suspiciune de către autorități. A fost momentul în care popularitatea i-a pus în conflict direct cu ideologia oficială, care impunea o anumită „puritate” culturală.

Nelu Vlad, liderul Azur, a vorbit recent despre acele vremuri în emisiunea „Spynews TV”. Artistul a mărturisit că, deși la început părea că regimul le oferă o platformă de afirmare, lucrurile s-au schimbat radical pe măsură ce publicul devenea tot mai numeros.

Atunci ne-am afirmat, atunci știam că toată lumea e a noastră, am dominat scena vreo șapte ani, prin toate stadioanele țării. După, în partea a doua a vieții, mi-am dat seama că acum e mai bine din multe puncte de vedere”, a spus acesta.

Autoritățile comuniste nu vedeau cu ochi buni stilul inedit promovat de Azur. Melodiile lor, accesibile și pline de umor, au fost considerate o abatere gravă de la linia ideologică a culturii oficiale. Membrii trupei erau monitorizați constant, acuzați de subminarea valorilor tradiționale românești.

Repercusiunile nu au întârziat să apară. Controalele la domiciliu deveniseră o rutină, iar presiunea psihologică era uriașă.

Momentul de cotitură a fost atins când formația a fost interzisă complet printr-o decizie oficială. Documentul emis de Consiliul Culturii le-a pus cruce carierei – cel puțin pentru o perioadă.

„Și noi, când am fost interziși, am scris o carte despre istoria formației Azur și acolo am pus și hotărârea Consiliului Culturii: suspendați pe viață. […] Nu mai puteam cânta nicăieri. Era poliție la toate ieșirile din Brăila”, a povestit Vlad.