Capital: – Care credeți că este cel mai de succes proiect implementat în 2021?

Ilona Balogh: – Cele mai importante proiecte au fost deschiderea şi consolidarea celor 2 cash&carry -uri noi din reţeaua noastră , mă refer aici la Valencia şi Arganda del Rey, şi binenteles s-a muncit tot anul la proiectul Plai cash&carry Braşov.

C: – Care este cel mai mare proiect din cariera dumneavoastră implementat în cadrul instituției în care activați în prezent?

I.B: – Cea mai mare provocare a fost deschiderea Plai cash&carry Braşov pentru că este primul proiect de genul acesta pe care îl facem în România , am venit cu un istoric şi cu un know -how din Spania care nu sunt similare cu ceea ce se întâmplă în România, şi aici mă refer la sortimentatie , politica de preţuri , targetare clienţi dar şi investiţie

C: – Care sunt proiectele prevăzute pentru 2022?

I.B: – Ţintele noastre ptr 2022 sunt:stabilizarea şi creşterea locaţiei din Braşov, dezvoltarea distribuţiei în România cu produse importate din Spania şi deschiderea unui nou cash&carry în Spania ( în aprilie).

C: Care sunt cele mai mari probleme cu care v-ați confruntat în contextul pandemiei?

I.B: – Ne-am confruntat cu foarte multe probleme având în vedere specificul business-ului nostru pentru că a trebuit să ne adaptăm la schimbările legislative atât din Spania cât şi din restul ţărilor cu care lucram , şi aici vorbim de restricţiile de trafic , blocajele în lanţurile de aprovizionare generate de schimbările bruşte de legislaţie în ceea ce priveşte restricţionarea accesului la anumite mărfuri ce nu puteau fi comercializate în afara statului de provenienţa , dar şi cu o creştere majoră a preţurilor de achiziţie la anumite produse .

C: – De ce v-ați lovit în relația cu administrația locală sau centrală?

I.B: – Probabil cele obişnuite , birocraţia şi termenele destul de lungi de soluţionare pentru orice problemă.

C: – Ce sfat i-ați da unui tânăr care este la început de drum într-o carieră similară cu a dumneavoastră?

I.B: – L -as sfătui să fie receptiv la tot ce se întâmplă în jurul lui în companie ,să înmagazineze informaţii,să fie capabil să poată acoperi cât mai multe posturi,să investească constant în dezvoltarea lui profesională prin cursuri,traininguri dar neapărat periodic să petreacă un timp în zona cea mai importantă ,adică în sala de vânzare pentru a fi în contact direct cu clientul , pentru a înţelege necesităţile . Informaţiile primite în felul acesta sunt mult mai valoroase decât orice sondaj din punctul meu de vedere , oamenii vorbesc liber între ei despre preţuri , calitatea produselor dar şi a serviciilor .

C: – Care credeți că vor fi cele mai importante schimbări în domeniul în care activați în următorii 10 ani?

I.B: – Probabil că automatizările şi inteligenţa artificială o să înceapă să îşi pună amprenta din ce în ce mai mult şi pe acest sector.Deja vedem la raft preţuri electronice care se schimbă automat din sistem,programe care indica cel mai scurt traseu prin depozit pentru a procesa o comandă,case self -service etc , iar cum una din principalele probleme este forţa de muncă eu cred că se va înveşti din ce în ce mai mult în acesta direcţie .

C: – Bani. Ce vă spune acest cuvânt?

I.B: – Horaţiu spunea ”Banii adunaţi te slujesc ca un sclav sau îţi poruncesc ca un domn”. Cred că banii aşa cum îi percepem noi în 20 de ani îşi vor pierde importanta.Nu vorbim aici neapărat de migrarea spre criptomonede la fel cum nu cred în reîntoarcerea noţiunii de schimburi gen barter. Într -o societate globalistica spre care tindem cred că totul o să fie transformat în datorii şi ¨bile albe¨.Cert este ca în acest moment când resimţim din plin efectele pandemiei , criza din Ucraina şi măririle de preţuri noţiunea de bani se transforma într -una mai puternică de cash-flow.