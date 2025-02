Preşedintele interimar al României, Ilie Bolojan, şi-a prezentat joi priorităţile mandatului său la Palatul Cotroceni, subliniind importanţa stabilităţii economice, sociale şi politice, precum şi a reprezentării corecte a ţării pe plan extern.

De ieri până astăzi am purtat discuţii cu responsabilii şi m-am familiarizat cu problemele şi nevoile stringente din domeniile Apărării, Afacerilor Externe şi Securităţii Naţionale. Aceste aspecte necesită soluţii adecvate şi trebuie abordate cu seriozitate şi echilibru”, a transmis Bolojan într-un mesaj video, la o zi după preluarea mandatului.

El a precizat că a avut discuţii cu responsabili din domeniile Apărării, Afacerilor Externe şi Securităţii Naţionale pentru a se familiariza cu nevoile urgente.

Bolojan a subliniat că principiul conform căruia instituţiile trebuie să lucreze pentru cetăţeni va rămâne esenţial în exercitarea funcţiei sale, chiar dacă mandatul său este unul limitat.

Preşedintele interimar a subliniat că prioritatea principală a mandatului său este asigurarea stabilităţii economice, sociale şi politice a ţării, avertizând că riscul unei crize majore este real şi că nu există timp de pierdut. În acest context, a evidenţiat necesitatea unei colaborări eficiente între toate nivelurile administraţiei publice pentru a asigura o guvernare responsabilă şi eficientă.

În plan extern, Bolojan a promis o reprezentare demnă a României: „Ţara noastră va fi bine reprezentată pe plan extern, cu demnitate şi seriozitate. Ceea ce va prima va fi interesul naţiunii noastre, astfel încât fiecare cetăţean să simtă că este protejat şi apărat”.

Un alt aspect important al mandatului său îl constituie organizarea alegerilor prezidenţiale.

„Transmit tuturor românilor un mesaj fără echivoc. Vom avea alegeri corecte şi transparente! Votul este fundamentul democraţiei şi asigurarea unor alegeri care să nu fie puse sub semnul întrebării reprezintă un pas major pentru ca românii să-şi recapete încrederea în instituţii.

În încheiere, preşedintele interimar a reafirmat angajamentul său faţă de cetăţeni, subliniind că îşi asumă cu toată responsabilitatea funcţia de şef al statului şi că va face tot ce îi stă în putere pentru ca fiecare român să poată avea încredere în cei care îi reprezintă.

A accentuat că, pentru toţi cei aflaţi în serviciul public, indiferent de poziţia ocupată, nu există altă opţiune decât aceea de a fi în slujba oamenilor, aşteptând ca fiecare instituţie şi fiecare angajat să acţioneze în interesul cetăţenilor.

„Aici, în faţa dumneavoastră, a românilor, vă spun că îmi asum cu toată responsabilitatea poziţia de Preşedinte interimar al României pentru a face tot ce ţine de mine pentru ca fiecare cetăţean să simtă că poate să aibă încredere în cei care îi reprezintă.

Pentru toţi cei care suntem în serviciile publice, indiferent unde ne desfăşurăm activitatea, nu există alternativă decât să fim în slujba oamenilor şi am aşteptarea ca fiecare instituţie şi fiecare angajat să lucreze pentru cetăţeni. Scopul meu, în calitate de Preşedinte interimar, este să redau încrederea în instituţiile publice, iar la finalul acestei perioade să vă pot privi în ochi, ştiind că am lucrat în interesul dumneavoastră şi convins de faptul că am acţionat cu integritate, demnitate şi grijă faţă de români.

Dumnezeu să aibă în pază ţara noastră şi pe toţi românii, oriunde s-ar afla!”, a spus Bolojan.