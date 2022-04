Nicolae Ciucă va candida la alegerile prezidențiale? Premierul a spus clar

Premierul a fost întrebat la Palatul Parlamentului dacă va candida la alegerile prezidențiale din 2024, având în vedere că în prezent ocupă funcția de președinte al PNL.

„Nu eu îmi exprim această opinie. Candidatul la prezidențiale din partea PNL va fi nominalizat de către Partidul Național Liberal”, a declarat Nicolae Ciucă.

De asemenea, acesta a explicat și că nu există posibilitatea să își piardă funcția de președinte al PNL, în cazul în care nu va mai fi premier.

„Nu are nicio legătură. (…) Vă referiţi la înţelegerea care a existat la constituirea coaliţiei atunci când se rotesc persoanele în funcţia de premier? În momentul de faţă nu cred că se pune problema şi nici nu vreau să mă gândesc la ceea ce se va întâmpla peste un an de zile pentru că avem foarte multă treabă de făcut acum. Românii aşteaptă de la noi să rezolvăm probleme care au o dinamică aparte şi îi afectează. (…) Am văzut termene pentru mandate în administraţie, în politică nu există termene”, a explicat Ciucă.

Funcţia de preşedinte al PNL nu este un privilegiu, ci o onoare şi o mare responsabilitate

Premierul a subliniat și că funcţia de preşedinte al PNL nu este un privilegiu, ci o onoare şi o mare responsabilitate.

„Nu e deloc un privilegiu să ocupi această funcţie, este o onoare şi o mare responsabilitate pentru tot ceea ce ne-am asumat să facem”, a conchis noul președinte al PNL.

Amintim că Nicolae Ciucă a fost ales noul președinte al PNL într-o cursă în care a fost singurul candidat pentru această funcție. Congresul a fost organizat în urma demisiei lui Florin Cîțu, cel care fusese ales președinte de partid în toamna anului trecut.

La congresul de duminică au fost 1.120 de voturi valabile, din care 1.060 de voturi au fost „pentru” moțiunea propusă de Nicolae Ciucă.

Au fost anulate 60 de voturi și au fost neutilizate 159 de voturi.

Astfel, Nicolae Ciucă, singurul candidat la congresul de duminică, devine noul președinte al PNL.