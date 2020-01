Fotbalistul român Ianis Hagi, mijlocaşul echipei belgiene Racing Genk, va fi împrumutat la formaţia scoţiană Glasgow Rangers până în vară. În cazul în care evoluţiile sale îi vor convinge pe cei de la Glasgow, fiul lui Gică Hagi ar putea fi transferat definitiv pentru a juca în Scottish Premiership, prima ligă din Scoţia, pentru 6 milioane de euro.

În vârstă de 21 de ani, Ianis Hagi s-a transferat în vară de la FC Viitorul la Genk, dar nu a reuşit să se impună la campioana Belgiei. El nu a mai fost folosit într-un joc oficial dinaintea pauzei de iarnă şi nu a fost în lotul pentru ultimul meci de campionat (1-4 la Gent). Ianis Hagi are 14 apariţii în campionat pentru Genk, doar şase dintre acestea ca titular, reuşind trei goluri şi patru pase decisive.

Venirea unor jucători noi pare să-l fi convins pe antrenorul Hannes Wolf să nu mai conteze pe Hagi, cel puţin în acest sezon. Potrivit ziarului Het Laatste Nieuws, Genk şi Glasgow Rangers au ajuns la un acord de principiu pentru împrumutul fotbalistului. Ianis ar putea încheia sezonul la Glasgow, el fiind deja filmat după ce a aterizat în Scoţia, unde presa scrie că urmează să efectueze vizita medicală în următoarele 24 de ore.

Ianis Hagi has landed in Scotland, with the player expected to undergo a medical at Rangers in the next 24 hours. https://t.co/dxpBXCTyF2 pic.twitter.com/vgDdDa4xb7

— STV Sport (@STVSport) January 30, 2020