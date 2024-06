Tricolorii nu au reușit să se impună în fața unei rivale tradiționale, Bulgaria, care nu s-a mai calificat de mult timp la un turneu final.

Echipa României, cu mai puțin de două săptămâni înaintea debutului său la turneul final al Campionatului European din Germania (14 iunie-14 iulie), nu a reușit să impresioneze.

Tricolorii au avut o primă repriză destul de bună, oaspeții neavând nicio ocazie clară de gol.

Echipa pregătită de Edward Iordănescu a fost aproape de deschiderea scorului în minutul 3, când, după o combinație frumoasă cu Dennis Man, Răzvan Marin a șutat la colțul scurt, dar portarul Diulgherov a respins.

Man a fost, de asemenea, aproape să înscrie în minutul 20, dar șutul său a fost blocat de Alex Petkov.

Denis Drăguș a ratat spectaculos în minutul 44, reușind o preluare de efect, dar a șutat pe lângă poartă.

În debutul reprizei secunde, România a primit penalty la un duel între Atanasov și Stanciu. Dennis Man a executat însă foarte slab, iar Diulgherov a respins în minutul 51.

România a mai avut două încercări ofensive notabile, însă Coman a șutat peste poartă în minutul 67, iar mingea trimisă de Hagi în minutul 70 nu i-a pus probleme lui Diulgherov.

Ultimul sfert de oră a aparținut oaspeților, care și-au creat câteva situații bune la poarta lui Niță.

Portarul naționalei României a respins în minutul 82 o minge trimisă periculos spre buturile sale de Drăgușin, apoi a reținut șuturile expediate de Martin Mincev în minutul 85 și Iliev jr în minutul 90.

România va mai juca un meci de pregătire înaintea EURO 2024, pe 7 iunie, cu Liechtenstein, tot pe Stadionul Steaua, la ora 21:00.

România va debuta la EURO 2024 pe 17 iunie, împotriva Ucrainei, la Munchen. În Grupa E, va întâlni selecționata Belgiei pe 22 iunie la Koln și pe cea a Slovaciei pe 26 iunie la Frankfurt.

România: 1. Florin Niţă – 2. Andrei Raţiu, 3. Radu Drăguşin, 4. Adrian Rus (5. Ionuţ Nedelcearu, 69), 11. Nicuşor Bancu (22. Vasile Mogoş, 69) – 18. Răzvan Marin, 6. Marius Marin (14. Ianis Hagi, 61) – 20. Dennis Man, 10. Nicolae Stanciu (căpitan; 21. Darius Olaru, 77), 13. Valentin Mihăilă (17. Florinel Coman, 61) – 19. Denis Drăguş (25. Daniel Bîrligea, 61). Selecţioner: Edward Iordănescu.

Rezerve neutilizate: 12. Horaţiu Moldovan, 16. Ştefan Târnovanu, 26. Răzvan Sava – 7. Deian Sorescu, 8. Alexandru Cicaldău, 9. George Puşcaş, 15. Adrian Şut, 23. Constantin Grameni, 24. Bogdan Racoviţan.

Bulgaria: 23. Ivan Diulgherov – 19. Ivan Turiţov, 3. Jivko Atanasov (15. Simeon Petrov, 90), 5. Alex Petkov, 18. Hristian Ivailov Petrov – 16. Marin Petkov (14. Gheorghi Rusev, 82), 20. Filip Krastev (22. Ilian Iliev, 72), 7. Gheorghi Kostadinov – 11. Kiril Despodov (căpitan; 8. Radoslav Kirilov, 71), 9. Aleksandar Kolev (17. Martin Mincev, 71), 25. Vasil Panaiotov (24. Serkan Yusein, 82). Selecţioner: Ilian Iliev.

Rezerve neutilizate: 1. Dimităr Mitov, 21. Svetoslav Vuţov – 2. Ertan Tombak, 4. Anghel Liaskov, 10. Gheorghi Mincev, 26. Viktor Popov.

Arbitru: Atilla Karaoglan; arbitri asistenţi: Ceyhun Sesigüzel, Cevdet Komurcuoglu (toţi din Turcia); al patrulea oficial: Marian Alexandru Barbu

Cartonaşe galbene: Marius Marin (28), Panaiotov (71).

După meci, Ianis Hagi a declarat că fiecare minut petrecut de Tricolori pe teren este important în vederea participării la EURO 2024.

Întrebat despre nivelul de pregătire al naționalei României în acest moment, Hagi a evitat să ofere un răspuns clar,

Ianis Hagi s-a declarat optimist în legătură cu participarea României la Campionatul European de fotbal din Germania.

Fundașul Radu Drăgușin a declarat că fiecare jucător al echipei naționale a României are ocazia la EURO 2024 să demonstreze că se află la cel mai înalt nivel.

El s-a declarat mulțumit de evoluția sa și a colegilor săi în partida cu Bulgaria, desfășurată pe stadionul Steaua din București.

„Posesia a fost de partea noastră, dar din păcate nu am reuşit să fructificăm aceste ocazii pe care le-am avut. Noi avem un lot foarte valoros, când unul este indisponibil sau nu poate să joace, celălalt este pregătit să îi ia locul, şi asta s-a văzut foarte bine în această seară. Cred că toţi care am intrat pe teren am intrat foarte bine şi am făcut ceea ce a trebuit”, a adăugat Drăgușin.