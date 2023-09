Prima TV a anunțat un nou sezon al longevivului show „Cronica Cârcotașilor” pentru această toamnă. Cunoscuta emisiune de satiră a început acum nu mai puțin de 23 de ani, iar cei doi care au pus bazele acesteia, Șerban Huidu și Mihai Găinușă nu-și mai vorbesc de nu mai puțin de 9 ani. Șerban Huidu este cel care duce în continuare în spate show-ul. El a vorbit pentru cancan.ro despre prietenia lui cu Găinușă. Cei doi colegi au ajuns, pe atunci, chiar să aibă și un matinal la Kiss FM.

Odată cu trecerea timpului, relația dintre Găinușă și colegul său s-a răcit, până în punctul în care Huidu vorbește, în prezent, cu regret. Șerban Huidu l-a regretat pe Găinușă de când a decis să nu mai ia parte la acest proiect.

„Pe domnul Găinușă l-am regretat de când a plecat. Am spus-o și o să o repet de câte ori voi primi această întrebare. E un om cu foarte mult talent. Un om foarte instruit. Și un om care poate fi foarte greu înlocuit”, a declarat Huidu.

Întrebat dacă l-a sunat vreodată să îi propună refacerea cuplului pe ecran, Huidu a spus că și-ar fi dorit.

„De foarte multe ori. Ultima oară, când am împlinit 20 de ani, l-am sunat să vină să prezentăm o ediție aniversară. Nici n-a răspuns la telefon!”, a spus Huidu.

De curând, Șerban a avut parte de un necaz. Potrivit Cancan.ro, tatăl său, Florin Huidu, a căzut pe scări în locuința sa din Vâlcea și a fost dus imediat la spital. Din fericire, după un control amănunțit și câteva radiografii, părintele vedetei TV a putut pleca acasă. El s-a ales doar cu câteva zgârieturi și vânătăi.

Va face, totuși, săptămâna aceasta, câteva controale amănunțite, pentru a exclude, totuși, vreo altă problemă. Bărbatul în vârstă de 71 de ani se află în această perioadă la București și locuiește acasă la fiul cel mijlociu, Vlad, și la soția acestuia, Giulia Anghelescu:

„Da, este adevărat, am tras o căzătură zdravănă, dar nu se întâmplă nimic. M-am cam speriat, atât. Am și eu o vârstă, te refaci mai greu după lovituri. Din fericite sunt bine, am avut noroc, putea să fie mult mai rău”, a declarat Florin Huidu.