Șerban Huidu este probabil unul dintre cei mai longevivi realizatori de emisiuni TV din România. Probabil că nu există om în România care să nu fi auzit despre emisiunea pe care o face la Prima TV, “Cronica Cârcotașilor”. De-a lungul timpului, ghinioanele s-au ținut lanț de cunoscutul om de televiziune.

De la decesul mamei, până la accidentul de ski care l-a băgat în comă, urmat mai apoi de accidentul de mașină soldat cu decese, Huidu a avut câțiva ani în care a fost urmărit, parcă, de blesteme. Cu toate astea, el a reușit, de fiecare dată, să se redreseze psihic și emoțional și să revină și mai puternic.

Problemele nu s-au oprit aici pentru Șerban Huidu, care a avut și divergențe cu șefii postului pentru următorul sezon am show-ului. Întrebat despre subiect, Huidu nu a dorit să dea prea multe detalii. El s-a rezumat la a declara faptul că încă are contract cu postul care l-a făcut celebru și nu va renunța sub nicio formă la el.

Tatăl lui Huidu a ajuns la spital

De curând, Șerban a avut parte de un nou necaz. Potrivit Cancan.ro, tatăl său, Florin Huidu, a căzut pe scări în locuința sa din Vâlcea și a fost dus imediat la spital. Din fericire, după un control amănunțit și câteva radiografii, părintele vedetei TV a putut pleca acasă. El s-a ales doar cu câteva zgârieturi și vânătăi.

Va face, totuși, săptămâna aceasta, câteva controale amănunțite, pentru a exclude, totuși, vreo altă problemă. Bărbatul în vârstă de 71 de ani se află în această perioadă la București și locuiește acasă la fiul cel mijlociu, Vlad, și la soția acestuia, Giulia Anghelescu:

„Da, este adevărat, am tras o căzătură zdravănă, dar nu se întâmplă nimic. M-am cam speriat, atât. Am și eu o vârstă, te refaci mai greu după lovituri. Din fericite sunt bine, am avut noroc, putea să fie mult mai rău”, a declarat Florin Huidu.

A reacționat după „Românii au talent”

În urmă cu câteva luni, când s-a terminat emisiunea „Românii au talent”, show-ul câștigat de Rareș Prisacariu, un puști de doar șapte ani, Șerban Huidu a avut o reacție la adresa copilului.

„Povestea începe acum câteva săptămâni cu Rareș. Un băiețel din Botoșani a recitat la Virgil Ianțu în emisiune, niște versuri din Eminescu. Toată lumea a explodat spunând că ce nemaipomenit e puștiul. Și da, are putere de memorare si o mimica excelentă. Dar e un copil oameni buni.

E un copil de nici 7 ani expus ani la o televiziune, în mii de articole etc. Rareș nu este un motiv de laudă. Este expresia neputinței noastre de a ne găsi adevărați lideri nepopuliști cu carismă și convingători. Nu un băiețel care și-a sacrificat copilăria învățând versuri patriotice reprezintă viitorul. Nici încercarea jalnică de a îl exploata. Viitorul îl reprezintă puterea tinerilor de a discerne, puterea liberului arbitru, puterea unui sistem de valori care să îi facă oameni buni și mai ales corecți.

Asta nu se învață pe dinafară peste noapte, memorând și recitând niște versuri pe care nici nu le înțelege un copil de 7 ani. M-am uitat atent la toate înregistrările. La 7 ani sa citești 200 de cărți si sa le memorezi? E un talent, dar exploatarea lui și moartea copilăriei sunt de condamnat. Și știți ce e grav? În toate articolele apărute după emisiune nu am găsit măcar unul să spună asta”, a transmis prezentatorul TV.