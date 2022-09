Horoscop miercuri, 14 septembrie! Zodia care nu trebuie să facă nicio confesiune. Nu te lega la cap, dacă nu te doare capul

BERBEC Fredonezi în mintea ta o melodie, eşti obsedat de ea. Şi de îmbunătăţirea calităţii vieţii tale! E bine, urmează-ți intuiția. Ajută-ți, dacă poți, prietenii și rudele. O zi, pe total, bună! Astăzi ai prilejul de excepţie să întâlneşti o persoană deosebită. Priveşte, în jur, cu atenţie, oamenii de calitate nu sar în ochi. O zi bună, care poate deveni şi mai bună dacă gândeşti pozitiv şi nu te repezi. Mai pe seară, o veste bună despre o călătorie şi nişte bani. Adesea, şi astăzi este unul dintre acele cazuri, soluţia problemei se gaseşte în analiza atentă a descrierii faptelor, aşa că analizeaza situaţia cu multă atenţie.

TAUR Așteaptă puțin, reflecteză cui folosește ”ingineria” cu care te confrunți. Poate reușești un compromis, participarea ta la succes. Nu scoate imediat tunurile cele grele, întâi negociază! Poate că ar fi bine, dacă îţi permite punga, să faci cumparaturile direct de la producător – măcar şti ce cumperi. Ei, era doar o propunere! Proiectele începute astăzi pot aduce rezultate excelente. Dar trebuie să le începi. Perioada îţi este prielnică, în general; cu moderaţie, mai ales la cheltuieli, astazi poți evita neplăcerile. O şedinta, briefing, sau o informare online iți poate da unele indicii pretioase.

GEMENI Conjunctura te sfătuieşte să foloseşti tehnici, strategii de colaborare, de lucru în echipă. Uită-te puţin în jurul tău, poţi să găseşti posibilii parteneri competenți, viitori aliaţi loiali. Astazi coopereaza, dar atentie la confesiuni. Nu te lega la cap, dacă nu te doare capul. Concentreaza-te, lasa confuzia pe alta data. Confuzie care iți stă bine uneori. Nu trebuie să schimbi nimic din proiectele pe termen lung. Aspectele favorabile din casa a a doua, a banilor şi a proprietăţilor, trebuie puse în valoare, dar fără cheltuieli nejustificate.

RAC Ia-o mai ușor, redu puțin ritmul de activitate. Nu exagera cu nimic, mai ales cu efortul fizic. Îngrijește-ți mânile, protejează-le, dezinfectează-le și cremuiește-le, sunt de natura zodiei tale. Pe seară, nu lua și nu da bani cu împrumut! La serviciu poate și acasa ceva s-a încurcat şi lumea aşteaptă să rezolvi tu. Un coleg de la serviciu iţi solicită azi ajutorul. Fă tot posibilul, pentru că stelele spun ca ajutorul dat se va intoarce înzecit. Configuraţia astrologică nu este foarte prielnică in abordarea unor persoane din sfera autoritaţii publice. Aşa că lasă pe altă dată, poate chiar pe săptămâna viitoare! Totuşi, o seara plăcută!

LEU Conjunctură favorabilă în domeniul sentimental. O zi plină de pasiune, aşa că poţi profita. Poţi ameliora confortul vieţii zilnice, pentru că pari a fi într-o stare senină şi… fără colți! Eşti făcut din pulbere de stele. Astăzi eşti cât poţi tu de interesant, vesel şi inteligent – convinge-i de aceasta şi pe cei din jur. După o dimineaţă densă şi evident obositoare, stelele îţi recomandă să te relaxezi, să faci puţin sport, poate mișcări de gimnastică în fața ferestrei deschise, dacă îți este lene de altceva. Uneori ai nevoie de puțina solitudine. Leul este un prădător comod, pândește 99% și vânează 1%. Așa că.. pândește!

FECIOARĂ Zilele grele se pare că au trecut. Astăzi te descurci. Sunt şi unele oportunităţi, nu le lăsa să-ţi scape! Fii mai detaşat, mai relaxat, în interiorul tău eşti tensionat şi asta se simte! La serviciu este încă o perioadă calmă fară prea mult de lucru. Aspectele benefice sunt in cumpană astazi cu influenţe mai puţin favorabile, asa că ai astăzi o zi obositoare, dar placută! La serviciu, sau unde activezi, fii pragmatic şi nu contrazice şefii şi colegii seniori. După program cheltuieşti ceva bani, nu prea mulţi, dar îţi acoperi o parte dintre facturi și te și distrezi puțin.

BALANŢĂ Ai făcut unele progrese, evoluezi bine și cei din jurul tău apreciază acest lucru. Trebuie, în plus, să gestionezi mai bine veniturile și cheltuielile, fără risipă, dar și fără zgârcenie. De dimineaţă ai impresia că este o zi cam amestecată, dar trece repede, şi devine doar o amintire. După amiaza asta o poţi petrece făcând ceva sport, mișcare, masaj acasă, ca să te relaxezi, scoţi toxinele şi poţi să mai dai jos din kilograme. O zi plăcută, până la urmă, în care totul pare echilibrat și normal. Necazurile au încetat, norocul îţi surâde din nou. Te simţi bine şi poți să zâmbeşti tot timpul!

SCORPION O zi bună ca să te apleci asupra unor situații, sau lucrări lăsate neterminate. Mai ales una dintre ele te obsedează de ceva timp. Nu mai amâna, nici nu costă mult, nici nu îți ia mult timp. Promovează propriile interese, bazându-te pe prietenii vechi. Astazi eşti plin de energie – energia de care ai atâta nevoie. Pe de altă parte este bine să foloseşti cât mai multe ocazii şi să te relaxezi. Pe total: bune rezultate în domeniul financiar şi al relaţiilor sociale. Stăpâneşte-ţi remarcile ironice şi criticile la persoană. Vremea în schimbare iţi dă nelinişti care nu sunt ale tale. Scutură-te de ele şi regăseşte-ţi optimismul şi buna dispoziţie!

SĂGETĂTOR Este imposibil să controlezi totul, să întorci orice situație în favoarea ta. Stabilește o scară de priorități a intereselor tale. Apoi, chiar de astăzi, urmează neabătut foaia de parcurs! Nu rata ocaziile din cauza comodităţii sau a nepăsării caracteristice zodiei. Trebuie să ai încredere în promisiuni, dar nu te implici total. Este relativ greu, dar nu imposibil. Astăzi ai uşurinţă în exprimare. Regaseşti un obiect pe care l-ai crezut pierdut. Totul se rezolvă bine, din fericire. Nu fii naiv, nu da crezare tuturor bârfelor şi zvonurilor.

CAPRICORN Astăzi, ideile și sugestiile tale pot fi bine primite unde activezi. Spiritul tău perfecționist poate găsi soluții ergonomice în muncă. Ocupă-te un pic și de creșterea calității vieții tale! Sinceritatea şi spontaneitatea ta cuceresc imediat, doar ai tot interesul să fi plăcut de colegii de la serviciu. Lucrurile sunt foarte clare şi simple dacă doreşti să te simţi bine astăzi. Zâmbeşte şi soarele va străluci din nou! Nu e greu! „Festina lente”, grăbeşte-te încet, sau graba strica treaba. Abordarea sistematica a situatiei îți furnizeaza datele necesare rezolvării ei. Partea proasta este că nu depinde de tine!

VĂRSĂTOR Zi de stabilitate și de confirmarea unor legături sociale. Nu te grăbi să tragi concluzii, lucrurile sunt în continuă mișcare, situația se derulează în continuare. Fi atent, dar prudent! O zi plină de satisfacţii pentru tine. Cei din jur recunosc că ai dreptate si iţi acceptă argumentele. O zi calmă şi fără prea mult efort. Te simţi excelent, puţin obosit, iar la serviciu lucrurile par că merg mai bine. Horoscopul iţi arată că astăzi nu trebuie să incepi nimic nou, mai ales in domeniul serviciului, sau să faci cheltuieli exagerate.

PEŞTI Poți să obții consensul într-o problemă de familie, de interes colectiv. Depinde cum prezinți soluția. E mai bine să spui ”să câștigăm cu toții”, decât ”să participăm cu toții la pierdere”! Esti foarte aglomerat, ai mult de munca şi nici un spor. Dimineaţa este dedicată in special lucrarilor urgente in care poți risipi multă energie. Stelele favorizează o seara relaxantă şi odihnitoare. Cerul înstelat deasupra şi adevărul in inimă – daca adaugi și puţin mai multă dragoste ai tabloul zilei de astăzi pictat de astre. Dar, mai multa prudență nu a stricat nimănui.