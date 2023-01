Horoscop marți, 17 ianuarie! Zodia care trebuie să evite agitația. Relaxează-te în pace

BERBEC În aer se simte un parfum de provocare… Trebuie să te afirmi mai mult, să-ți faci timp și loc, cu blândețe. Nu sta în locurile agitate. Trebuie să te relaxezi în pace. Fluxurile actuale te împing să ieși din rutina zilnică și să-ți condimentezi viața de relație. Cu umor și bucurie de a trăi, iei inițiativa de a te apropia și de a te distra cu familia, prietenii și partenerul tău.

TAUR Este posibilă o deschidere către ceilalți care te face să cauți caracteristicile lor pozitive. Dai peste persoana care te face să te simți bine si ziua ta poate lua o turnura foarte romantica. Norocul strălucește puternic în viața ta sentimentală. Poți avea viziunea tuturor proiectelor posibile pentru a crea un duo și mai unit în aceste vremuri grele. Partenerul considerare în mod natural faptul că vrei să fii fericită pentru că îi influențează propria fericire. Pe scurt, nu am putut observa un cuplu mai unitar în intenții.

GEMENI Astăzi, ești foarte organizat, niciun detaliu nu îți scapă și nu ai probleme în a dezvolta strategii care dau roade. Atmosfera procedurală ți se potrivește de minune pentru că îți place să folosești regulile stabilite pentru a câștiga domeniile care te interesează. Vești bune, anturajul tău profesional te poate ajuta să vezi noi posibilități. Fraternitatea se combină cu activitatea ta pentru ca să te ajute să evoluezi. Armonia și entuziasmul sunt la întâlnire. Te îndrepți spre idealurile tale fără teamă, continuă!

RAC Ziua promite să fie veselă, îți place să-ți faci pregătirile în liniște. Ai un ochi bun pentru detalii și, când inviți, te gândești la fel de mult la o masă bună reconfortantă, cât și la pături pentru a te înveli confortabil cât și la o ciocolată caldă pentru micul dejun! Ai încredere în gândurile tale, sunt bune pentru tine. Îți poți permite niște cheltuieli utile menite să-ți îmbunătățească viața de zi cu zi. Dacă te simți bine, vei fi mai productiv.

LEU Eforturile constructive pot da roade, atmosfera este meticuloasă și muncitoare, este un context perfect pentru temperamentul tău imperial și tenacitatea în activitățile tale. Această viață de zi cu zi confortabilă îți afectează moralul și te face să vezi viața în culori plăcute. Plăcerile amoroase sunt favorizate. Dimineaţa este favorabilă, îţi pot veni unele idei interesante. Şi poţi primi şi unele informaţii folositoare! Astăzi eşti dinamic, în formă, motivat, optimist şi poţi rezolva problemele de serviciu bine și la termen.

FECIOARĂ Astăzi nu te implica în conflicte cu semnele de apă și cu cele de pământ – semnele de aer și foc îți sunt, moderat, favorabile. Afacerile care se derulează, care sunt pe drumul critic, sunt aspectate favorabil. Nu vei găsi un răspuns simplu la întrebările tale în această perioadă, evită să-ți pui întrebări prea existențiale, riști să dai peste detalii aparent blocante, dar care, în două sau trei zile, ți se vor părea ușor de depășit, chestiune de iluminare…

BALANŢĂ Sunt puse în valoare toate plăcerile și, mai ales, cele care însoțesc creațiile. Fie că faci de mâncare, o pânză de maestru sau o nouă afacere, este o zi benefică, mai ales pentru artiști, părinți, vânzători și artizani. Astăzi, poți fi bine inspirat să dai mai mult echilibru modului tău de viață. Viziunea ta este mai obiectivă. Se simte o ușoară oboseala, o seara liniștită ar fi ideala pentru a-ți reîncărca bateriile. Deci, odihnește-te în cuibul tău liniștit.

SCORPION Datorită inițiativei tale, iei cu hotărâre lucrurile în propriile mâini astăzi, dar ținând cont de opiniile celorlalți. Ziua și discuțiile promit așadar a fi extrem de pozitive și constructive. Totul e bine. Ce bine! Această zi va ști să cedeze surprinzătorul și incredibilul. Așteaptă-te ca rutina ta să fie spulberată. Dragostea ajunge la maximum pentru a te transforma într-o ființă încântată și împlinită.

SĂGETĂTOR Orizontul tău astrologic se lărgește, impecabil pentru a lăsa loc fanteziei, neașteptate. Cealaltă jumătate a ta te convinge să scapi de obiceiul de a-ți reinventa preferințele. O schimbare pozitivă are loc în viața ta spre marea ta satisfacție. Cursul iubirii tale se schimbă sub auspicii plăcute, o mână iubitoare te-ar putea ghida fără riscul de dezamăgire pentru tine, dimpotrivă. Lasă-te condus în ritmul acestor evenimente neprevăzute care nu vor avea decât efecte pozitive asupra inimii și moralului tău.

CAPRICORN Începi ziua sub auspicii bune pentru finanțele tale, relațiile tale nu vor fi acolo degeaba! In plus, beneficiezi de facilitați creative, iti este favorizata inventivitatea. Nu ezita, exprimă-te, poți fi auzit. Așa că, continuă! Acordă mai multă atenţie memorie tale. Nu poți să ții minte chiar totul, dar nici munca ta nu cere acest lucru. Lucrurile bine făcute sunt specialitatea ta, ești un perfecționist. Lent, încet, dar durabil.

VĂRSĂTOR În această zi, îndoielile din tine zboară, apar confirmări care să te ajute să progresezi în sfera ta profesională. În plus, discuțiile de grup îți îmbogățesc astăzi concepția despre munca pe termen lung. Totul se clarifică! Cerul te înzestrează cu o minte îndrăzneață și ai multe idei pentru a descoperi soluțiile neașteptate și totuși potrivite. Nicio problemă nu ți se pare insolubilă. Rapid, eficient și îndrăzneț, apari mereu acolo unde nu erai așteptat!

PEŞTI Limitele de depășit te împing să acționezi radical. Spre dialog și compromis! Promovează discuții care să te lumineze și să te înveselească cu preocupările tale. Poți găsi mai multă lucruri comune cu anturajul tău profesional. Nevoia ta de securitate este cu atât mai perceptibilă atunci când corespunde așteptărilor materiale. Îți place să te simți în siguranță și poți face multe sacrificii pentru asta. Este un moment în care te gândești la viitor, în mod rezonabil.