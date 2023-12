Horoscop azi 6 decembrie. Teribilă zi pentru nativii acestei zodii

BERBEC Astăzi parcă ți-ai propus să nu îți faci probleme, poți să reuşeşti să reduci aproape totul la derizoriu şi să faci haz, poate şi de un necaz. Poți să ai chef să rearanjezi decorul casei, parcă pentru a arăta iernii că gerul nu te afectează. Pari să aspiri la bucurii simple și sănătoase. Pe seară, sărbătorirea Sfântului Ierarh Nicolae cu mirosul de mandarine și de orez cu lapte și scorțișoară pot să te transporte în trecut, în vremuri mai…normale.

TAUR Astăzi, după bucuria descoperirii in cizmulițe a cadourilor visate, te poate lovi o mare lene de a ieși afară, în aglomerație și frig, parcă te-ai băga la loc, sub plapumă. Dacă nu ai varianta telemuncii sau a unei zile libere, păstrate ca un as în mânecă, îmbracă-te mai colorat, parfumează-te cu parfumul păstrat pentru zile de sărbătoare și gândește-te că o să-ți comanzi, la prânz, ceva delicios, ca să te motivezi.

GEMENI Vești bune! Ai toate șansele să te simți pe deplin împlinit pentru că e posibil să fi reușit să iei toate măsurile necesare pentru a-ți respecta bugetul, la virgulă. Poți să te simți mai liber să acționezi așa cum îți dorești sau să scapi de o constrângere, o datorie sau un credit. Fii atent la serviciile care ţi se cer, trebuie să eviţi pierderile de bani! Pe seară, poți fi invitat la un Nicolae sau o Nicoletă, nu respinge invitațiile și prezintă-te cu tolba de povești la tine.

RAC Pari să te afli într-o fază ideală pentru a te alătura unui club sau unei activități de grup. Starea ta pare a fi cea corectă, ușile se pot deschide, îți poți face noi prieteni și poți ajunge să descoperi modalități foarte plăcute de a-ți petrece timpul liber! De ziua Sfântului Ierarh Nicolae poți să te bucuri, alături de cei dragi, de descoperirea cadourilor și să depănați, împreună, amintiri din copilăria ta.

Horoscop azi 6 decembrie. Teribilă zi pentru nativii acestei zodii

LEU Spiritul tău întreprinzător poate fi, oarecum, atenuat, de o atmosferă feerică, de sărbătorea Sfântului Ierarh Nicolae, care îi poate face pe oameni distrași, indolenți sau ultra emoționali. În loc să te străduiești să obții rezultatele dorite, ia-o mai ușor și bucură-te de momentele foarte emoționante pe care ți le poate rezerva această zi. În general, mai multe planete şi aspecte astrologice te pot favoriza astăzi.

FECIOARĂ Probabil ai fi preferat o zi plină de întâlniri, decât o zi monotonă, înconjurată de cei dragi, dar ar trebui să eviți să vorbești despre asta pentru că mai ai nevoie de cineva dintre cei prezenți, în viața ta, pentru a te simți bine. Ai răbdare, poți avea alte oportunități de a descoperi lucruri noi. O veste care te interesează, probabil pe seara, încă nu poţi să-ţi dai seama cât de bună este!

BALANŢĂ Empatia ta naturală te poate împinge să fii de acord cu toată lumea, dar cel mai mic eșec poate fi fi pedepsit cu îmbufnări copilărești, capricii extravagante sau scene dramatice…Ceva te poate deranja. Poate fi vorba de o admiraţie excesivă, care se poate transforma în „deochi”, noroc că nu crezi în așa ceva, farmecul are nevoie de credință pentru a funcționa! Pe seară, mai bine uiți de lucrurile complicate și faci loc plăcerilor simple: un film, cu cei dragi.

SCORPION Atmosfera de sărbătoare din ziua Sfântului Nicolae de acasă, o poți regăsi și în oraș, și la serviciu și pe unde te duci azi. Pare să înmoaie chiar și rațiunea rece, a Scorpionilor. Tăcerea nu este punctul tău forte, ai putea chiar să faci niște observații oarecum ascuțite. Acest lucru n-ar trebui să-ți facă rău, dimpotrivă. Unele cereri care au rămas neascultate îți pot găsi, în sfârșit, soluționarea datorită intervenției tale.

Horoscop azi 6 decembrie. Teribilă zi pentru nativii acestei zodii

SĂGETĂTOR Conjunctura astrală indică faptul că poți fi într-o fază în care poți să nu ai foarte mult chef de muncă, mai degrabă chef de ducă. Poate reușești să-ți iei câteva zile libere. Acest lucru îți poate permite să planifici o excursie la schi sau, dimpotrivă, la soare. Între timp, poți să alergi pe la agențiile de turism sau centre de rezervări. Ai toate șansele să găsești cea mai bună opțiune, la cel mai bun preț. Concentreaza-te acum, ca să te distrezi după!

CAPRICORN Astăzi poți să îți petreci o zi plăcută organizând o rutină confortabilă bazată pe nevoile tale reale și analizându-ți perfect atât punctele forte, cât și punctele slabe. Această autocritică sinceră poate fi, în sine, foarte constructivă dacă nu ai fi prea dur cu tine însuți. Poți să-ți ieși, puțin, din mental și să nu uiți să te bucuri, alături de cei dragi de o sărbătorire plăcută a lui Moș Nicolae!

VĂRSĂTOR Frigul pare să aibă un efect excelent asupra moralului tău și micuța ta familie pare bucuroasă să se ralieze în ton cu tine. Distracția, cumpărăturile cu copiii și gustările uriașe pot fi în program, înainte de a trece la plimbările prin parc sau prin natură. Există această latură ingenuă în tine care îți alimentează buna dispoziție și cheful de joacă, care se ivesc, în special, în zilele speciale, precum ziua de Moș Nicolae.

PEŞTI În această zi, deși e zi de mare Sărbătoare, ziua Sfântului Ierarh Nicolae, tu ai șanse să te simți lent și confuz. Pari să te îndoiești de puterea ta de seducție social, și îți poate părea un pic cam prea rău pentru tine, așa cum faci când te victimizezi. În loc să te superi, ar fi mai bine să te relaxezi, să te liniștești și să gândești pozitiv la lucrurile pe care ai vrea să le experimentezi.

Horoscop azi 6 decembrie. Teribilă zi pentru nativii acestei zodii