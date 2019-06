BERBEC Dimineaţa nu prea ai spor, trebuie să te concentrezi. Oferă-ţi o pauză. Scurtă! Pentru că ai avut timp suficient să reflectezi asupra celor întâmplate şi astăzi este cazul să acţionezi!

Transforma “încăpăţânarea” ta proverbială în tenacitate şi termină proiectele pe care le-ai început. Fii pragmatic. Analizează cu atenţie şi dă curs deciziilor profitabile. Sufletul tău bun te împinge spre compromisuri. Este şi aşa bine, fii generos cu cine merită!

TAUR Astăzi trebuie să eviţi să discuţi mult cu cei din jur.

Atenţie la un partener sau “prieten”. Saturn, retrograd, afectat în Capricorn, indica o indiscretie. Supraveghează-ţi regimul alimentar, nu bea băuturi foarte reci şi așa poți reuşi să eviţi răceala si viroza. Oricum, ştii că ai o alergie la prostie, aşa că nu intra în discuţii inutile. Lumea este aşa cum este şi nu o s-o faci tu mai bună sau mai inteligentă.

GEMENI Trebuie să iei unele decizii pentru calitatea vieţii tale. Nu este greu, dar ai amânat mereu aceste proceduri birocratice neplăcute. Haide, este săptămâna Înălțării, ridică-te şi tu puţin!

Astăzi aspectele generale ale horoscopului tău tranzitat arată că preocuparea ta majoră este să menţii status quo – poate este vorba de o situaţie sau o pozitie actuală care te avantajează. Ai multe de terminat, dar şi unele inexactităţi din trecut te bântuie şi te întrebi de ce ţi se întâmplă tocmai ţie. Lasă totul în trecut, nu-ţi mai bate capul degeaba.

RAC Ai o zi bună, sub aspectul intereselor tale. Eşti în formă şi apropierea vacanței te motivează, îţi impune un termen. Astăzi nu intra în discuţii cu şefii, superiorii, patronii! Realizări mici, însă pline de bucurii. Te poți simţi foarte bine citind o carte sau vizionând un film bun. Este o perioadă foarte prielnică studiului şi creaţiei. Păstrează-ţi calmul în discuţiile cu colegii, partenerii sau cu cei dragi. Fii la obiect în ceea ce afirmi. Evita divagaţiile şi comparaţiile care nu fac decât să te încurce.

LEU Există un procent de încăpăţânare în caracterul tău, dar astăzi trebuie să fii mai flexibil, încearcă să convingi pe cei din jur prin paşi mici, fără să te foloseşti de colţi, sau de gheare! Spiritul gregar şi „conducerea colectivă” nu au făcut parte niciodată din opţiunile tale. Este o perioadă favorabilă şi odihnitoare. Cum am spus în repetate rânduri: nu da şi nu lua bani cu împrumut, astrele nu favorizează speculatiile financiare. Cu dragostea stai ceva mai bine decât în mod obişnuit, asta nu înseamnă că pe total stai excelent.

FECIOARĂ Astăzi dedică ziua planurilor de viitor, fie că este vorba despre primăvară, în general, sau de programarea vacanţei de vară. Nu este nici prea devreme, nici prea târziu! Succese aproape neaşteptate în carieră sau în familie. Cu toate că un mic incident întunecă imaginea generală, astrele îţi sunt favorabile. Poate este vorba de recunoaşterea unor eforturi trecute. Magnetismul personal este în creştere. O persoană influentă, semn de foc, probabil Leu, Berbec, sau Sagetator, te poate ajuta.

BALANŢĂ Zi favorabilă pentru rezolvarea unor probleme urgente. Configuraţiile benefice sunt in cumpănă cu influenţe mai puţin favorabile, aşa că ai o zi obositoare, dar fără evenimente notabile. Totul este posibil, dar nu orice este permis! Poate fi şi o periodă de meditatie şi acumulări. O serie de evenimente te pot obliga la o analiză aprofundată. Invaţă să te relaxezi, sa te odihnesti, sa-ti „incarci bateriile”. Inconjoara-te de lucruri frumoase si de oameni placuti. Confortul spiritual este cheia succesului tau.

SCORPION Este o zi în care trecutul este important şi poţi să te simţi bine depănând amintiri şi schimbând informaţii şi impresii. O zi plăcută care trece repede, pentru că nu ai de ce să te temi!

Zi dedicată in special rezolvarii problemelor personale. Dragostea este bine aspectata. Schimbări în bine, la scoala, la serviciu şi în dragoste. O veste, in a doua parte a intervalului, iti face mare plăcere.

SĂGETĂTOR O zi nefavorabilă în care trebuie să spui mai tot timpul nu. Evită orice propunere, invitaţie, discuţie, compromis şi ziua va fi salvată! Stai în defensivă şi pândeşte… cu arcul pregătit!

În cursul dimineţii evită disensiunile, mai ales dacă discuţi cu mai mulţi oameni, un colectiv de oameni. Nu da ocazia formării unor opinii colective. Foloseste cu isteţime resursele pe care le ai. Se apropie un examen, un termen, un prag, si vei avea nevoie de toate resursele tale. Te simti mai tot timpul obosit si plictisit, welcome to the club!

CAPRICORN Pe plan personal se deschid nişte căi noi, profitabile, direcţii care îţi atrag atenţia! Ai ocazia să demonstrezi că buna ta credinţă este valabilă, legitimă şi apreciată de cei din jur. Lucruri, aproape fără importanta, detalii cotidiene iti pot arata ca esti un norocos si un rasfatat al cursei vietii. Totuşi, e un mare haos pe cerul horoscopului tau. Lasă totul în urma ta spune Pluton, maestrul regenerării, acum retrograd, prezent la tine în zodie cam o generaţie, începe să trăieşti cu adevărat şi transformă-ţi pasiunea în profesie.

VĂRSĂTOR Pe plan sentimental este momentul unor discuţii. Discuţii necesare, la obiect. Lămurirea acum, astăzi, a unor aspecte ale vieţii de cuplu, familie, te poate scuti de mari probleme în viitor. Pe total, ziua este o perioadă pentru reflecţii calme şi meditaţii liniştite şi puţină distracţie în mijlocul acestei… activităţi susţinute. Nu este o perioada foarte favorabilă călătoriilor sau schimbarilor majore. Este un timp de reincarcare a bateriilor, in care confortul şi modul de viaţă românesc iti fac bine şi te fac să priveşti viitorul cu speranţă.

PEŞTI Se apropie niște praguri, examene poate, şi eşti cu treburile în urmă, într-o mică criză de timp. Eşti prea obosit şi ameţit de sezonul cald, atât de capricios! Este o situaţie obiectivă, nu te stresa inutil! O dimineaţă foarte dinamică, cu multe întâlniri în care se discută, din nou, despre vechi proiecte şi idei. Discuţii, în general sterile. Trebui să-ţi temperezi gama simţămintelor pentru că eşti într-o perioadă de hipersensibilitate. Lasă orice decizie privind locul de muncă pentru săptămâna viitoare.

