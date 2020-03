HoReCa Business Accelerator este un program dedicate antreprenorilor care inoveaza industria HoReCa

Start pentru inscrierile in Accelerator: 5 martie – 5 aprilie

Obiectiv: cresterea cu 10% a numarului de firme sustenabile. In prezent, 6 din 10 firme HoReCa falimenteaza dupa primele 9 luni de activitate. Acceleratorul este de tip non-equity si este deschis atat firmelor deja create, cat si viitorilor antreprenori talentati care au o idee de afaceri cu un model de business sustenabil si cu potential de crestere.

“Viziunea noastra este sa crestem procentul afacerilor sustenabile din industria HoReCa cu 10% in urmatorii trei ani in conditiile in care 60% dintre firmele din industria ospitalitatii falimenteaza dupa primele 9 luni de activitate. De asemenea, ne propunem sa sustinem in urmatorii doi ani cel putin cinci business-uri locale din HoReCa in procesul de extindere internationala”, au declarat reprezentantii Hospitality Culture Institute.

HoReCa Business Accelerator este un program de educatie, mentorat și accelerare de business, cu o curricula dezvoltata alaturi de peste 20 experti, antreprenori si manageri din industria ospitalitatii. Desfasurarea programului cuprinde urmatoarele patru etape:

Aplicatii

Echipa Hospitality Culture Institute primeste aplicatiile fondatorilor in perioada 5 martie – 5 aprilie, la nivelul de Idee sau Start-up Early-Stage.

Selectie

In urma analizei aplicatiilor de catre o comise de experti vor fi selectate 15 business-uri sau antreprenori.

Accelerare

6 saptamani de mentorat, cercetare, dezvoltarea modelului de business, IP si reglementare, vanzari, comunicare, modele financiare, etc.

Demo Day

Cele mai bune idei si echipe de fondatori isi vor prezenta modelul de business in fata investitorilor si companiilor partenere

Programul HoReCa Business Accelerator ofera fondatorilor si proiectelor selectate o experienta practica de invatare si de accelerare, impreuna cu mentori si experti din domeniul HoReCa si au acces direct la antreprenori si manageri din industria ospitalitatii. De asemenea, startup-urile selectate au acces la mentorat si expertiza din domenii cheie, precum marketing, PR, juridic si financiar. Printre mentorii si trainerii HoReCa Business Accelerator se numara antreprenorii Dan Isai (fondator SaladBox), Radu Savopol (fondator 5ToGo) si Gabriel Iovu (fondator Expressoft), expertii in HoReCa, Tinu Sebesanu (CEO Trend Hospitality), Ray Iunius (CEO Windswiss), Florin Itu, fondator Gourmet Entertainment si manageri de succes din industria ospitalitatii, ca Cristian Cristea, Group Training Manager City Grill.

Toti antreprenorii acceptati in program vor primi 100 de ore de know-how pentru conceptualizarea modelului de buisness si accelerarea afacerii, vor avea acces la un spatiu de co-working, vor interactiona cu mentori si vor avea acces la cea mai mare retea de antreprenori si furnizori din industria HoReCa. In final, vor putea prezenta modelul de business printr-o serie de pitch-uri prezentate investitorilor, fonduri de investitii si business angels.

Calendar HoReCa Business Accelerator

5 martie : Lansarea Acceleratorului

5 martie – 5 aprilie: Inscrieri in Accelerator

5-7 aprilie: Analiza inscrierilor

15 aprilie – 25 mai: Boot Camp

27 mai: Eveniment de absolvire

29 mai: Pitching Day

Mai multe informatii despre Acceleratorul HoReCa Business Accelerator și despre pasii necesari pentru inscriere: https://accelerator.hospitalityculture.ro

Despre Hospitality Culture Institute

Hospitality Culture Institute reunește lideri din ospitalitate, profesioniști din diverse industrii, arhitecți, reprezentanți media, antreprenori și manageri. Misiunea Institutului este de a identifica tendințe cu impact economic, social, politic și cultural și de a împărțăși know-how și soluții aplicate. Cele mai importante proiecte ale Hospitality Culture Institute sunt Conferinta Națională a Industriei Ospitalitatii, aflată la ediția a 4-a, Horeca Business Accelerator, Romanian Hospitality Awards, National Food Service research și Intimate roundtable conversations.

